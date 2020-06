Nieuwe online bouwbeurs helpt je de juiste vakman vinden Bjorn Cocquyt

18 juni 2020

Met immoFILTER.be is zopas een gratis online bouwbeurs opgestart die het consumenten makkelijker moet maken om hun weg te vinden in de bouwsector. Iedereen met plannen om een huis te kopen of te (ver)bouwen kan er terecht om de juiste professional voor zijn project te vinden, van aannemers over architecten en makelaars tot advocaten en kredietadviseurs.

“ImmoFILTER.be is geen droge database, maar een online community om via enkele criteria die je ingeeft de geknipte persoon voor je project op te sporen. Je kan zijn expertise raadplegen en realisaties bekijken en als dat jou tevreden stelt meteen contact opnemen”, vertelt initiatiefnemer Lukas Vanreusel. “En als je het zoekwerk niet ziet zitten, publiceer je jouw opdracht waarop experts dan zelf reageren.”

Volgens Vanreusel is er een acute nood aan een community zoals immoFILTER.be. “Het internet was voor corona al de eerste stap naar inspiratie en informatie en die trend heeft zich alleen maar verder doorgezet. Alle versplinterde informatie die er is, willen wij op een aantrekkelijke en transparante manier aanbieden.“ Tegen het einde van het jaar hoopt immoFILTER.be de kaap van duizend aangesloten bedrijven te ronden.