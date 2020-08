Nieuwe IKEA-catalogus valt niet meer (automatisch) in je bus Bjorn Cocquyt

17 augustus 2020

10u47 1 Woon. Vanaf woensdag is de IKEA-catalogus voor 2021 beschikbaar. De Zweedse meubelfabrikant breekt met een jarenlange traditie, want voor het eerst zal het handboek met alle producten en tips niet automatisch in je brievenbus vallen. De catalogus is online en in de winkels beschikbaar. Als je er thuis een wilt, moet je een exemplaar aanvragen.

Met meer dan 200 miljoen stuks is de IKEA-catalogus jaarlijks het meest gedrukte en verspreide boek ter wereld. Maar dat aantal neemt fel af nu er steeds minder worden tot bij de mensen thuis worden gebracht. Vorig jaar werd de bedeling in Nederland al geschrapt en nu zijn ook wij aan de beurt.

“Wij gaan mee met de tijd en zetten volop in op een digitale aanpak. Online kunnen we veel meer mensen bereiken en blijft onze bron van inspiratie altijd en overal tot de beschikking. Via de website kun je wel nog een catalogus bestellen”, klinkt het.

IKEA heeft die opgevat als een handboek, vol nieuwe producten, praktische tips, handige ideeën en kleine, betaalbare aanpassingen. “Door opnieuw met voorbeeldwoningen te werken, voor 6 verschillende leefsituaties, wordt alles veel tastbaarder. Je kan het als het ware meteen zelf thuis toepassen, ook met een beperkt budget.”

“Duurzaamheid vormt een rode draad, om iedereen te inspireren kleine alledaagse acties te ondernemen. Je komt al ver door kleine dingen aan te passen. Samen maken we zo het verschil. Denk aan een waterbesparende kraan, een ergonomisch kussen, een nieuw recept … Hét duurzaam product van dit jaar is terug te vinden op de laatste pagina: onze plantaardige balletjes. Die zijn vanaf september te koop in de Zweedse shop.”