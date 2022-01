Nieuw platform om tweedehandsmeubels en vintage design te (ver)kopen

Woon.Het Nederlandse Reliving, een platform met een geselecteerd aanbod van tweedehandsmeubels, deco en vintagedesign, steekt de grens over en is voortaan ook in ons land actief. “Naar schatting worden er in Europa jaarlijks 60 miljoen meubels weggegooid. We willen daar ook in België iets aan doen, omdat ‘afdankertjes’ een betere thuis verdienen dan de afvalberg.”