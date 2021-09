Nieuw energielabel voor verlichting vanaf 1 september: dit moet je weten

Concreet valt het oude systeem met de classificatie van A+ en A++ tot en met E weg. De nieuwe classificatie loopt van A tot en met G. Een led-, tl- of spaarlamp met een donkergroen energielabel A behoort tot de zuinigste soorten, het omgekeerde geldt voor lampen met een rood energielabel G. Volgens Test Aankoop is het huidige A++ label vergelijkbaar met een label D of E in de nieuwe classificatie en komt A+ dan weer overeen met een label F of G. Het nieuwe systeem laat dus ruimte voor verbetering op vlak van energiezuinigheid, meteen een van de redenen voor de overschakeling. In maart was het nieuwe energielabel al geldig voor elektronica zoals wasmachines en televisies, vanaf nu geldt het dus ook voor verlichting.

Tip: Verlichting vertegenwoordigt 10 procent van onze energiefactuur, lees hier hoe je kan besparen.

Hoe kan je ze herkennen?

Een eerste aanwijzing om het nieuwe label te herkennen, is dus de afwezigheid van plusjes en het feit dat de classificatie tot G loopt in plaats van E. Maar er zijn nog veranderingen. Zo staat er vanaf september bovenaan een bliksemschicht naast de letters ENERG en vind je onderaan het nieuwe label een QR-code. Die kan je bovendien scannen met je smartphone, waarna je op een website van de EU meer info krijgt over de lamp in kwestie. De bedoeling van de wijzigingen is om de efficiëntie van iedere lamp duidelijker weer te geven en het makkelijker te maken om ze met elkaar te vergelijken.

Volledig scherm Vanaf september vind je bovenaan een bliksemschicht naast de letters ENERG en onderaan een QR-code. © Test Aankoop

Tip: Let niet alleen op de energieklasse om lampen met elkaar te vergelijken, maar ook op het energieverbruik (in kWh) per 1.000 branduren. Dat vind je nog steeds onderaan het label terug. Zo zie je dat een lamp van 6 Watt bijvoorbeeld meer verbruikt dan een van 4 Watt.

In de praktijk

Tot en met maart 2023 vind je in de winkel (en online) nog lampen terug met beide versies van het energielabel. Het vergt namelijk nodeloos veel werk om alle bestaande verpakkingen te vervangen door nieuwe, om nog maar te zwijgen over de financiële en milieukosten. Tot dan blijft het dus belangrijk om beide versies goed van elkaar te onderscheiden. Een lamp met een label B, C of zelfs D behoort volgens de nieuwe classificatie namelijk tot de zuinigste die momenteel beschikbaar zijn, terwijl dat voor de oude versie natuurlijk niet geldt.

Je hoeft trouwens niet meteen naar de winkel te rennen om al je lampen te vervangen. Volgens een berekening van Test Aankoop zou je met een lamp met het nieuwe A-label (die nu nog niet eens bestaan) ongeveer 9 euro aan stroom besparen. Wacht dus gerust met je oude exemplaren te vervangen tot ze versleten zijn. Is het zover? Dan ga je het best voor ledlampen, want die zijn over het algemeen het energiezuinigst. Met dit stappenplaak maak je je bestaande verlichting energiezuinig.

