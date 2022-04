.Niets is wat het lijkt in deze strakke rijwoning uit Brasschaat: vind jij de keuken?

HLN Shop Wim Lybaert verklapt hoe je een weelderige kruiden­tuin aanlegt: “Iedere soort vraagt een eigen verzorging”

Niets lekkerder dan huisbereide voorjaarsgerechten, op smaak gebracht met kruiden uit eigen hof. Een kruidentuin waar je je favoriete kruiden maar uit te plukken hebt, is niet alleen handig, het is ook helemaal niet moeilijk om te realiseren. Staan jouw plantjes er verpieterd bij, is dat buiten de tips van Wim Lybaert gerekend. De moestuinexpert bezorgde HLN Shop een handvol raad waarmee je zelf een kruidentuin aanlegt én in topvorm houdt.

5 april