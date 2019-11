Nemen we binnenkort bij verhuis onze woning met ons mee? Met een Koda kan het Bjorn Cocquyt

04 november 2019

18u04 0 Woon. Een Koda is een innovatief woonconcept uit Estland. In tegenstelling tot een Tiny House staat een Koda van 26 m² niet op wielen én is er een aansluiting voor het water, de elektriciteit en de riolering. Bij een verhuis wordt alles losgekoppeld en plaatst een kraan je woning op een trailer. Kostprijs? Vanaf 50.620 euro.

Bij een Tiny House speelt het ecologische en de groene gedachte een grote rol, bij een Koda is er meer aandacht voor comfort. De architecten en ingenieurs van Kodasema die het concept bedachten, willen ook de nog ongebruikte, stedelijke ruimtes beter benutten en dat lukt vaak enkel met (piep)kleine woningen.

Op een oppervlakte van 26,2 m² creëerden ze een open woonkamer, een keuken, een relatief ruim slaapgedeelte op een mezzanine, een doucheruimte met toilet én een terrasje. Naast de Concrete, met beton aan de buiten- en hout aan de binnenkant, is er ook een Light-uitvoering in houtskelet die uit te breiden is tot 38,8 m² met een extra kamer aan de achterkant. Een huis met doorgroeimogelijkheden dus. Ideaal voor starters en natuurlijk ook voor mensen met een beperkt budget, want de prijzen starten aan iets meer dan 50.000 euro.

De bedenkers hebben zelfs al een Koda klaar voor als de zeespiegel stijgt, want de Float is een aan de waterkant gelegen woning op pontons die aan wal bevestigd zijn.