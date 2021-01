Nele en Christophe kiezen zwarte keuken: "Dit is echt het hart van onze woning"

LiviosToen Nele en Christophe uit Kalken een jaren 60-woning kochten, erfden ze meteen ook de originele keuken in sixties-stijl. Bij hun totaalrenovatie was een nieuwe keuken dus geen overbodige luxe. Het koppel koos bewust voor een leefkeuken als middelpunt van het huis. Bouwsite Livios mocht binnen kijken.

Oorspronkelijk woonden Nele en Christophe met hun twee kinderen aan de overkant van de straat, maar toen ze de kans kregen om dit pand met hangaar te kopen, hebben ze niet getwijfeld. “Christophe is zelfstandige in de bouw dus de hangaar was een grote troef. We moesten de woning wel volledig renoveren. De binnenmuren zijn blijven staan, maar voor de rest hebben we de woning van boven tot onder vernieuwd. In het pand stond ook nog een keuken uit de jaren zestig, in turquoise net als de badkamer. Er was dus absoluut nood aan een nieuwe keuken”, vertelt Nele.

Opnieuw een zwarte keuken

Met de nieuwe keuken was het koppel niet aan hun proefstuk toe. Nele kocht eerder al een zwarte laqué keuken voor haar appartement, maar dat bleek niet zo praktisch met de kinderen. Toen ze hun vorige woning kochten, wilde Christophe dan ook graag een witte keuken met houten accenten. “Die was heel bleek, maar in die gesloten ruimte mocht dat ook. Een donkere keuken zou daar niet tot zijn recht zijn gekomen”, zegt Nele. “Nu we weer een open keuken hebben, wilde ik, in tegenstelling tot Christophe, opnieuw een zwarte keuken. Een bezoek aan een bouwbeurs heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Op de stand van de keukenbouwer stonden de kleuren van de keukens opgesteld en daar zei Christophe direct dat hij voor de zwarte wou gaan.”

Warm gevoel

Ze kozen bewust voor de combinatie van mat zwarte kasten met houten panelen en een houten werkblad. “Enerzijds omdat je op een witte keuken echt alles ziet en je veel bezig bent met poetsen. Maar anderzijds ook omdat het een veel warmer gevoel geeft dan een bleke keuken. Dat vonden we belangrijk omdat de keuken echt het middelpunt van ons huis is. We hebben ook een lange tafel voorzien zodat we met familie of vrienden gezellig kunnen aperitieven terwijl we koken.”

Praktische inrichting

Naast de connectie met de andere ruimtes in huis, was het voor Nele en Christophe ook belangrijk dat de keuken praktisch werd ingericht. “Daarom hebben we veel lades”, zegt Nele. “Die vind ik veel handiger dan gewone legplanken. Daarnaast wou ik ook twee ovens naast elkaar, dat vind ik mooier dan boven elkaar. We hebben nu een combi-microgolfoven en een combi-stoomoven. Ze zijn even groot en de combinatie is heel handig. Ook de inductiekookplaat met flexzones is een meerwaarde voor de keuken omdat je zo gemakkelijk verschillende kookpotten tegelijk warm kan houden.”

Grootste troef

De grootste troef van de keuken vinden Nele en Christophe het contact dat er in en met de keuken is. “Terwijl ik met het avondeten bezig ben, zit de oudste in de keuken haar huiswerk te maken en zie ik ook nog de kleinste die aan het spelen is”, legt Nele uit. “Dat miste ik in ons vorige huis waar de keuken een afgesloten ruimte was. Hier heb je veel meer contact met iedereen, ook als er bezoek is.”

Als enige minpuntje haalt Nele de eerder beperkte ruimte tussen de kasten en het eilandblok aan, een gevolg van de beschikbare ruimte die wel lang is maar niet zo breed. “Het is niet altijd even handig als je er met twee door wil, maar uiteindelijk loop je dan gewoon langs de andere kant van het eiland. En als ik iets uit de oven haal, staat het ook onmiddellijk op het aanrecht, wat wel handig is.”

Prijskaartje

Initieel had het Oost-Vlaamse koppel geen vast budget voor ogen voor hun nieuwe keuken. “We hebben nog gedacht aan een Ikea-keuken, maar met 7 meter ruimte en heel wat kasten om ineen te steken, kwamen we dan nog aan een aanzienlijke kost. Dan gaven we liever iets meer uit voor een goede, degelijke keuken volledig naar onze zin. Uiteindelijk betaalden we ongeveer 35.000 euro voor de keuken, zonder de toestellen.”

Tips

Voor wie op zoek is naar een nieuwe keuken geeft Nele nog deze handige tips mee. “Denk op voorhand goed na over wat je wil en nodig hebt in een keuken. Ga zeker voor lades als het in je budget past en luister vooral ook naar de ontwerper van je keuken. Wij zijn bij verschillende keukenbouwers geweest, maar zijn gegaan voor de firma die goed begreep wat we wilden. Daar gaven ze ons ook meteen handige tips vanuit hun dagelijkse ervaring. Zo’n vakmensen hebben veel inzichten dus het is belangrijk om die input mee te nemen.”

