Nazomeren in de tuin: vier stylingideeën

Rotan en hout

Gebruik veel rotan en hout bij het inrichten van je tuin. Met de juiste kleuren en materialen creëer je een heerlijke strandhuissfeer in je eigen tuin. Dit natuurlijke moois past bij alle woonstijlen, kleuren en materialen. Wil je de komende jaren dus graag meewaaien met alle (buiten)trends, zonder steeds nieuwe tuinmeubels aan te schaffen, dan zit je met deze basis sowieso goed.

Rotan en houten meubels en accessoires voor je tuin zijn in allerlei soorten verkrijgbaar, maar je kunt ook gemakkelijk zelf houten meubels maken. Dat scheelt geld en bovendien is het meteen een leuke klus voor in het weekend. Probeer bijvoorbeeld een DIY zomers ligbed of maak dit elegante speelhuisje. Het is een droom voor elk kind: een gezellige hut in de tuin waar je in kunt spelen en je verstoppen en je je speelgoed nooit hoeft op te ruimen.

Het zomergevoel in huis halen? Met deze tips fleur je je binnenruimtes op

Zomerse tafelstyling

Tijdens warme zomeravonden eten we het liefst buiten aan de tuintafel. Naast lekker eten, hoort daar natuurlijk een mooi gedekte tafel bij. Ook dat hoeft niet veel geld te kosten. Een zelfgemaakt kleed van een paar meter transparant linnen zorgt meteen voor een zomerse sfeer. Blanke houten stoelen, wit servies, een grote vaas met bloemen of takken, geplukt uit je eigen tuin, en citrusfruit op tafel maken het compleet.

Volledig scherm Zomers tafelen © Jeroen van der Spek, styling Cleo Scheulderman

Verwarming voor je tuin

Met de juiste verwarming kun je bijna het hele jaar van je tuin genieten. Een voorbeeld daarvan is een vuurschaal, die een heerlijk knisperend vuurtje geeft. Je kunt ook kiezen voor een stijlvolle terrashaard of een heater die je gemakkelijk en op een veilige manier aan een houten plafond kunt bevestigen. Is het ’s avonds nog aangenaam warm in de tuin? Dan is een veilige, duurzaam verantwoorde en betaalbare tafelhaard ook een goed idee. Een tafelhaard geeft mooie, dansende vlammen wanneer de avond valt en brandt ongeveer vier tot vijf uur.

Wil je verantwoord stoken? Hier vind je alle info over tuinkachels die je nodig hebt

Volledig scherm Tuinkachel voor frissere avonden © Dennis Brandsma, Fietje Bruijn

Groene oase

Met planten tover je jouw tuin of balkon meteen om tot een groene oase. Zet een paar mooie planten in potten neer, die ook in het najaar goed bloeien. Heb je een saaie, witte muur over? Verticaal tuinieren is dé najaarstrend voor je tuin. Bij deze vorm van tuinieren benut je gevels of een kale muur om planten op te laten groeien. Je kunt zelf een systeem om verticaal te tuinieren maken, maar ze zijn ook kant-en-klaar te koop. Verticaal tuinieren is een slimme oplossing als je weinig plek hebt voor allerlei potten en moestuinbakken, want je geeft zo ongebruikte ruimte een bestemming.

Zelf een verticale tuin maken? Ontdek hier hoe je dat doet

Lees ook: