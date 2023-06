Natuurlijk zwemmen? Dit zijn de plus- en minpunten van een zwemvijver

LiviosZwemvijvers zijn in opmars. Dit ecologisch alternatief voor een klassiek zwembad is tegenwoordig ook strak en stijlvol. Naargelang de functie, de beschikbare oppervlakte en je budget, heb je tal van mogelijkheden. Bouwsite Livios lijst op hoe je een zwemvijver aanlegt, onderhoudt en wat je ervoor neertelt.

Een zwemvijver kan je beschouwen als een zwembad met de natuurlijke look en karakteristieken van een vijver. Hij heeft meestal rechte wanden en bestaat doorgaans uit twee delen: een zwemgedeelte en een gedeelte met vijverplanten die het water op een ecologische manier filteren en zuiveren. In tegenstelling tot in een klassiek zwembad – dat gebruikmaakt van chemicaliën – duik je in een zwemvijver zo de natuur in.

Hoe is een zwemvijver opgebouwd?

Een zwemvijver is opgebouwd uit een dieper zwem- en een ondiep filtergedeelte. Het zwemgedeelte is ongeveer 140 tot 160 cm diep en leent zich tot baantjes trekken en verfrissende plonspartijen.

Het filtergedeelte beslaat ongeveer één vierde van de totale vijveroppervlakte. Het bevat bacteriën en planten die het water op natuurlijke wijze zuiveren. Ideale filterplanten zijn gele lis, grote egelskop, kalmoes, beekpunge, lidsteng en waterkers. Deze maken zuurstof aan en nemen het teveel aan voedingsstoffen in het water op.

Door middel van een pomp in de filterzone wordt het water continu rondgepompt. Hierdoor blijft het zuurstofrijk. Dit gezuiverde water komt dan in de zwemzone terecht en zo geniet jij van een kristalheldere en ecologische zwemvijver.



Hoe leg je een zwemvijver aan?

Je kan een zwemvijver op verschillende manieren aanleggen. Zo kan je kiezen voor een in de tuin uitgegraven plas met een dikke kleilaag, een klassieke vijveropbouw of een prefabzwembadkuip in polyester, inox of aluminium. Een kwalitatieve, elastische en uv-bestendige EDPM-folie zorgt voor de waterdichting.

Naast het zwembadgedeelte, is er, zoals hierboven reeds gezegd, ook een natuurlijk filtergedeelte. Die natuurlijke filter is gescheiden van de zwemkuip en gevuld met waterplanten en steentjes of substraat. Door middel van een pomp wordt het water uit de zwemvijver richting de filter gestuurd.

Klaar om het natuurlijke zwembad van jouw dromen te realiseren? Onderschat de plaatsing van een zwemvijver niet. Zelfs voor een ervaren klusser is een correcte aanleg niet evident. Het is aangeraden om met een doorgewinterde tuinaannemer in zee te gaan. Zo iemand is exact op de hoogte van de grondsamenstelling en de stand van het grondwater in de omgeving.

Tip: Gebruik gewassen lava als substraat. Dit zit vol microscopisch kleine openingen en hierin kunnen bacteriën zich perfect nestelen. Probeer je wat waterplanten betreft niet te beperken tot één soort. Combineer bijvoorbeeld beekpunge en gele lis.

Kan je een zwemvijver verwarmen?

Bij het aanleggen van een zwemvijver, kies je best een plaats in je tuin die zeker zes uur per dag in het zonlicht baadt. De zonnestralen geven hun warmte aan het water af én bevorderen het natuurlijk zuiveringsproces van de zwemvijver.

Hoewel een zwemvijver over het algemeen niet verwarmd wordt, is het wel mogelijk verwarming te voorzien. Daarvoor heb je een warmtepomp en een rolluik nodig, net zoals bij een klassiek zwembad. Toch kiezen de meesten ervoor de zwemvijver niet te verwarmen. Een te hoge watertemperatuur heeft immers een invloed op de waterkwaliteit en veroorzaakt algengroei. Ook tast het het zuurstofgehalte aan. Om deze zaken te voorkomen, kan je je zwemvijver makkelijk (en goedkoper) verwarmen met behulp van een zwarte folie. Die trekt zonlicht aan en houdt de warmte vast.

Extra verwarming voorzien kan, maar heeft dus gevolgen. Je kan hiervoor een warmtepomp of zonnecollectoren of -matten gebruiken. Het water verwarmen tot boven de 25°C vereist een extra filtersysteem en doet in principe het hele opzet van een natuurlijke zwemvijver teniet.



Hoeveel kost een zwemvijver?

Hoewel er doorgaans wordt aangenomen dat een natuurlijke zwemvijver een stuk goedkoper is dan een klassiek zwembad, zal je helaas ook voor een zwemvijver diep in je buidel moeten tasten. Voor een basisvijver van 8 bij 4 meter, zal je moeten rekenen op een bedrag van 20.000 à 60.000 euro.

Voor deze prijs heb je een zwemvijver met klassiek gemetselde muren, EDPM-folie en een downflowfilter. Kies je voor extra’s of een upflowfilter, dan stijgt de prijs. Ook de verwarming van je zwemvijver doet de prijs oplopen. Want een plonspartij is maar zo aangenaam als de watertemperatuur.

Hoe onderhoud je een zwemvijver?

Net zoals een klassiek zwembad, vraagt een zwemvijver een periodiek onderhoud. Het water op peil houden, de filterzone schoonmaken, de plantenfilter én de filterplanten onderhouden en slib verwijderen zijn de voornaamste klussen die komen kijken bij het onderhoud van je zwemvijver.

Tip: dek je zwemvijver af met een zeil of rolluik wanneer je hem niet gebruikt. Zo zal je nadien minder last hebben van afval en algengroei. Een zeil of folie zal de watertemperatuur bovendien beter op peil houden. Hier vind je meer nuttige tips voor het onderhoud van je zwemvijver.

Heb je een vergunning nodig?

Voor de aanleg van een zwemvijver heb je geen vergunning nodig, mits je constructie voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo mag de vijver onder andere niet overdekt zijn, geen bouwvolume hebben en maximaal 80 m2 van je zij- en achtertuin innemen.

