Na jaren van daling wordt isolatie opnieuw duurder Bjorn Cocquyt

18 augustus 2020

16u25 0 Woon. PUR en PIR – veruit de populairste isolatiematerialen in ons land – worden vanaf de herfst duurder als gevolg van een prijsstijging van het belangrijkste basisproduct MDI. Dat schrijft De Tijd. Bouwers hoeven zich nog niet te veel zorgen te maken.

Begin dit jaar stond de prijs voor de eindgebruiker nog op 12,60 euro per m², het laagste peil in drie jaar. De kostprijs van spouwisolatie van een vrijstaande woning met een buitenmuuroppervlakte van 150 m ² daalde in die periode met zo’n 1.000 euro. Wie nu aan het bouwen is, zal de duurdere prijzen nog niet meteen voelen, want de promotoren kunnen een prijsstijging niet zomaar en volledig doorrekenen.