Na de Facebookgroep het boek: in Very Vintage ontdek je de mooiste vintage-interieurs en beste adresjes Bjorn Cocquyt

29 augustus 2019

12u59 2 Woon. De vintagestijl heeft nog lang niet afgedaan. Dat bewijst het succes van de facebookgroep The Vintage Market die vandaag meer dan 50.000 leden telt. Initiatiefnemer Tim Mouling lanceert nu samen met Julie Vrijens een boek waarin ze een kijkje nemen in de huizen van vintageliefhebbers en hun favoriete adresjes prijsgeven.

De woningen zijn even divers als hun bewoners: sommigen zijn verzamelaars en zetten hun hele interieur vol met vintage, anderen kiezen voor zorgvuldig geselecteerde vintage designmeubels in een strak kader.

(lees verder onder de foto’s)

Very Vintage is ook een gids, want Tim en Julie verzamelden meer dan 200 adressen in ons land en in Nederland. Het is een opsomming van de winkels met de beste vintagespullen en van een reeks barbers, restaurants en hotels waar vintage de sfeer bepaalt.

(lees verder onder de foto’s)

Het boekt telt 256 pagina’s, kost 24,95 euro en is uitgegeven door Luster. Bestellen kan hier.