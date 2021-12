Mythe ontkracht: isolatie verhoogt het risico op brand

LiviosEen goede isolatie is noodzakelijk voor een energiezuinige woning. Toch bestaan er heel wat fabels over het gebruik ervan. Eén ervan is dat isolatie je huis vatbaarder zou maken voor brand. Klopt niet, maar hoe zit het dan juist? Welke materialen gebruik je best? En wat met ecologische isolatie? Bouwsite Livios schept duidelijkheid.

Isolatie is de basis van elke woning. In de toekomst maken de strengere energienormen dat nóg belangrijker. Wie (ver)bouwt wil uiteraard het risico op brand beperken. En net daar bestaan heel wat fabels rond. Voor de duidelijkheid: de invloed van isolatiematerialen op het brandrisico is beperkt, omdat ze maar een kleine fractie uitmaken van alle aanwezige materialen. Bovendien is de isolatie in quasi alle gevallen afgeschermd door muren, vloeren of ander materiaal. Isolatiemateriaal bevat veelal ook brandvertragende componenten.

Brandklassen

Toch zijn er verschillen. Op Europees niveau kijk je voor alle bouwmaterialen best naar de brandreactieclassificatie. De zeven brandklasseringen gaan van A1 (onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). Bij isolatie is dat niet anders. Welk materiaal je best gebruikt? Minerale isolatiematerialen zoals glaswol of rotswol zijn niet brandbaar en dus zeer brandveilig. Sterker nog: bij een brand versnelt die isolatie de uitbreiding van het vuur niet en verspreidt ze ook geen giftige rook. Glaswol en rotswol zijn dus altijd een goede keuze als het gaat om het brandveilig isoleren van je woning. Lees hier meer over minerale wollen.

Isolatiematerialen in kunststof zijn brandbaarder, net als vlas behoren ze tot brandklasse C. Maar dat betekent niet automatisch dat het brandonveilig is. Aan die isolatiematerialen zijn immers brandvertragende componenten toegevoegd. Lees hier meer over kunststofisolatie.

Natuurlijke isolatiematerialen

En wat met natuurlijke isolatie? Stro bijvoorbeeld, algemeen gesproken een goede isolator, heeft de perceptie erg brandbaar te zijn. Maar dat is niet zo, op voorwaarde dat het goed samengeperst is. En zo zijn er nog soorten natuurlijke isolatie, die goed zijn voor je gezondheid én voor het milieu, maar ook een meerwaarde bieden op het vlak van comfort. Denk bijvoorbeeld aan papiervlokken of cellulose. Dit goedkopere isolatiemateriaal bestaat meestal uit gerecycleerde oude kranten. Zeer brandbaar dus, zou je denken? Klopt niet. Nadat de kranten zijn versnipperd, worden er brandwerende en schimmeldodende producten aan toegevoegd, waardoor de structuur verandert in die van watten. Ook schapenwol is erg brandveilig én ecologisch. Het is heel erg geschikt om je woning thermisch en akoestisch mee te isoleren. Net zoals isolatiemateriaal op basis van schelpen goed scoort op vlak van brandveiligheid. Lees hier meer over de voor-en nadelen van natuurlijke isolatiematerialen.

Conclusie

Over het algemeen kan je stellen dat isolatiematerialen je woning niet vatbaarder maken voor brand. Wel vraag je op voorhand best de brandklasse na, want niet alle isolatiematerialen zijn (quasi) onbrandbaar. Belangrijk is ook om je woning op élk vlak zo brandveilig mogelijk te maken, dus niet alleen bij de keuze van je isolatie.

De veiligheid in je woning vergroten? Zo kies en plaats je rookmelders

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.