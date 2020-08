Muffe studio aan zee wordt prachtige penthouse met riante terrassen Bjorn Cocquyt

01 augustus 2020

09u58 4 Woon. Ilse en Philip hadden genoeg aan de kleine ruimte van een muffe studio om er een groots tweede verblijf in te richten. De twee terrassen van samen 100 m² en het designinterieur maken er een luxueuze penthouse van zoals je er niet veel vindt aan de kust. De fraaie strandcabine maakt het vakantiegevoel compleet.

“We gooiden alles eruit en begonnen vanaf nul een andere indeling te ontwerpen. We maakten een schaalmodel van de penthouse en knipten alle meubels uit. Daar schoven we mee tot we de perfecte match hadden gevonden. We moesten natuurlijk keuzes maken op een oppervlakte van 40 m²”, vertelt zoon Henri-Charles.

“Zo wilden we absoluut een apart toilet en dat ging ten koste van een iets grotere leefruimte. En omdat we, om hier als gezin te kunnen verblijven, vier in plaats van de vroegere twee slaapplekken nodig hadden, konden we niet anders dan ze heel compact houden.”

De meeste tijd brengt het gezin buiten door, op een van de twee opvallend ruime terrassen of op het strand waar ze een cabine huren. Al die plekjes zijn met evenveel gevoel ingericht als de studio en voelen aan als extra woonkamers.

Benieuwd naar de slimme oplossingen om een beperkte oppervlakte maximaal te benutten, zin om hier zelf op vakantie te komen of op zoek naar meer inspiratie voor je eigen terras? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant.