Muf ruikende was? Zo los je het op (en met deze tips vermijd je dit probleem helemaal in de toekomst)

vtwonenEr gaat weinig boven de frisse geur van kledingstukken, beddengoed of handdoeken die net uit de wasmachine komen. Soms komt er echter muf ruikende was uit. Dat kan verschillende oorzaken hebben, die gelukkig allemaal eenvoudig op te lossen zijn. We leggen je hieronder uit hoe. En, omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, geeft vtwonen.be je ook tips om die muffe geur volledig te vermijden.

Wat is de oorzaak van muf ruikende was?

Muf ruikende was kan verschillende oorzaken hebben. Om het op te lossen, wil je geuren door het wassen onderscheiden van externe factoren zoals roken of huisdieren. De volgende oorzaken zorgen voor een stinkende wasmachine en hebben allemaal iets met de manier van wassen te maken:

• Je gebruikt te veel of juist te weinig wasmiddel. Te weinig wasmiddel zorgt ervoor dat je kleding niet optimaal wordt schoongemaakt, terwijl te veel wasmiddel juist in de kleding kan blijven hangen en hierdoor nare geurtjes veroorzaakt. Hou je dus vooral aan de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking.



• Je maakt de wasmachine niet vaak genoeg schoon. Hierdoor blijven er bacteriën zitten die uiteindelijk een muffe geur kunnen veroorzaken.

• Je laat vochtige was te lang in de machine of wasmand liggen.

• Je wast stinkende kleding niet snel genoeg. Dat is vooral bij sportkleding waarin overmatig gezweet wordt een belangrijke factor. Hoe langer het zweet blijft zitten, hoe sterker de muffe geur wordt.

• Je wast op een te lage temperatuur. Hoewel kwetsbare stoffen op een lage temperatuur gewassen moeten worden, is dit niet voor alle textiel de beste optie.

Zo los je muf ruikende was op

Is de muffe geur eenmaal in je kleding getrokken, dan betekent dat gelukkig niet dat die er nooit meer uitgaat. De duurzaamste manier om muf ruikende was op te lossen, is door die buiten te laten drogen. De wind doet dan het werk en zorgt ervoor dat vieze geurtjes verdwijnen.

Laat het weer dat niet toe of heb je geen geschikte plek om te drogen? Dan is witte azijn hét antwoord op je probleem. Dit natuurproduct is een held in vieze geuren bestrijden en kan daarom perfect gemixt worden met een stinkende was. Pas wel op: azijn is niet bepaald goed voor veel kledingstukken, dus zorg ervoor dat je niet te vaak muffe geurtjes hoeft te verwijderen.



En zó voorkom je het helemaal

Nog beter is natuurlijk om te voorkomen in plaats van te genezen. Om dat te doen, zorg je ervoor dat je de wasmachine goed onderhoudt. Laat regelmatig (liefst één keer per maand) een lege trommel draaien op 60°C - zo wordt de trommel van binnen goed gereinigd.

Ook het rubber, de wasmiddellade en het filter moeten regelmatig worden schoongemaakt. Houd je dit goed bij, dan is de kans op muf ruikende was al een stuk kleiner. Hang je schone wasjes dan ook nog tijdig op, dan weten we zeker dat je kleding nooit meer muf zal ruiken.

