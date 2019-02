Livios Magazine Gesponsorde inhoud Mosgroen, vanille of robuust: de keukentrends voor 2019 Aangeboden door Dovy

06 februari 2019

10u13 0 WOON. De keuken is een drukke centrale plaats in jouw woning. Maar je zoekt er ook innerlijke rust en voeling met de natuur: na een drukke werkdag wil je wel even uitblazen. Met de De keuken is een drukke centrale plaats in jouw woning. Maar je zoekt er ook innerlijke rust en voeling met de natuur: na een drukke werkdag wil je wel even uitblazen. Met de vijf belangrijkste trends van 2019 ontdek je het ideale recept voor jouw nieuwe, rustgevende keuken.

De ruwe, rustieke look

Witte keukens blijven populair. Met verweerd fineerhout doorbreek je het strakke aspect van je witte keukendeuren. Daarom zet dé najaarstrend van 2018, scarved oak, zich dit jaar gewoon door. Dovy gebruikt de scarved oak-techniek om je kastdeuren een ruwe, rustieke look te geven. Erg trendy in combinatie met een witte kleur.

Coupe vanille

Ook een zachte vanillekleur is in opmars. Vanille geeft je keuken een minder harde en strakke look dan wit en zorgt voor een relaxte uitstraling. De ideale kleur om jouw keuken om te toveren tot een oase van rust. Vanille komt extra tot zijn recht in combinatie met bruine tinten: denk maar aan vanillekleurige kasten met roodbruine deuren.

Groen? Natuurlijk!

Van fjordgroen tot mosgroen, alle groentinten zijn welkom in jouw keuken. Ga voor een warm, natuurlijk buitengevoel door groen te combineren met houtstructuren. Fjordgroene kastdeuren met houtstructuren, fineerhouten kastdeuren met een werkblad van groen laminaat, een opzetkast met schuifdeuren in fineereik: de mogelijkheden zijn quasi eindeloos. Zet nog wat groene plantjes op een schap en het plaatje is compleet.

De robuuste look van dikke deuren

Niet alleen de kleur van je keuken is van tel, ook het materiaal is belangrijk. Dovy houdt zich daarom steeds aan zijn kwaliteitsnorm voor het creëren van stevige, duurzame kasten. Zo beleef je jarenlang plezier aan je keuken. Voor een nog langere levensduur maakt Dovy ook kastdeuren van 24 mm dik. Die geven je keuken een robuustere look, want kastdeuren zijn meestal maar 18 mm dik. Een verschil van 6 mm in dikte en een groot verschil in looks. Zo ziet je keuken er niet alleen steviger uit, zij is dat ook.

Glanzend laminaat voor optimaal onderhoud

Een mooie, functionele keuken? Goed begin, maar denk ook aan de onderhoudsvriendelijkheid. Om je keukenkasten gemakkelijker te poetsen, werkt Dovy de binnenkant van zijn kasten af met glanzend laminaat. Zo verwijder je etensresten, vingerafdrukken en vetvlekken in een handomdraai. Op glanzend laminaat maak je bovendien geen krassen. Je kan dus met een gerust hart je potten en pannen in- en uitladen.

