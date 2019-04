Gesponsorde inhoud Mooie en duurzame ramen of buitendeuren? Aluminium is hot! Aangeboden door Schüco

02 april 2019

08u50 0 WOON. Architectuur, duurzaamheid, onderhoudsgemak en energie-efficiëntie zijn bepalende factoren bij de keuze van bouwmaterialen in het algemeen en buitenschrijnwerk in het bijzonder. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie, het blijft een beslissing met langdurige en verstrekkende gevolgen. Wordt het hout, PVC of aluminium? Specialist Schüco legt graag uit waarom aluminium de best onderbouwde optie is.

Kwalitatief en resistent

Aluminium mag dan bijzonder licht zijn, toch is het een materiaal dat zijn gelijke niet kent op vlak van kwaliteit en duurzaamheid. Precies dankzij zijn opmerkelijke sterkte laat aluminium toe om grote tot zeer grote ramen en (schuifdeuren) te realiseren met slanke profielen. Hierdoor vallen de glasoppervlakken groter uit en kan er meer licht binnen in de woning. Ook het zicht naar buiten blijft optimaal gevrijwaard.

Daarnaast is aluminium zeer resistent en weerbestendig. Het corrodeert niet onder invloed van vocht of regen, verkleurt niet door UV-straling, wordt niet broos op termijn en het kan ook niet rotten. Naar levensduur en betrouwbaarheid toe is aluminium ongetwijfeld de beste keuze.

Strak en tijdloos mooi

Buitenschrijnwerk in aluminium is veelzijdig in zijn toepassingen en leent zich voor uiteenlopende bouwstijlen, in het bijzonder voor de strakke, open look bij een hedendaagse architectuur. Dit niet in het minst dankzij de slanke profielen. Bovendien biedt Schüco een inspirerende keuze aan anodisaties in verschillende kleuren die zorgen voor een perfecte integratie in de buitengevel en een tijdloos mooi uitzicht.

Op en top duurzaam

Ook qua duurzaamheid scoort aluminium bijzonder goed. Oude ramen en deuren in aluminium kunnen volledig gerecycleerd worden en hergebruikt voor de aanmaak van nieuwe grondstoffen. Daarnaast blinken aluminium ramen en deuren uit door hun uitstekende thermische prestaties. Dit uit zich niet enkel in een bijzonder aangenaam binnenklimaat en een sterk verhoogd comfortgevoel maar ook in een lagere energiefactuur. En dat kan tellen op termijn!

Ongewoon onderhoudsvriendelijk

Niets is zo gemakkelijk als het onderhoud van een aluminium raam. Het volstaat om bij een gewone poetsbeurt van de ramen simpelweg de aluminium omkadering mee te nemen. Met dezelfde spons, hetzelfde zeemvel en met gewone reinigingsproducten. Meer heeft het niet om het lijf. Dat je een aluminium raam, in tegenstelling tot een houten versie, nooit hoeft te schilderen is leuk meegenomen. Het bespaart je heel wat werk, tijd en vooral geld!

Speels en creatief

Met aluminium ramen en deuren zijn sterke staaltjes bouwkunst mogelijk, zowel wat formaat als wat vorm en uitvoering betreft. Dit heeft alles te maken met de lichtheid en sterkte van het materiaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aluminium één van de materialen is waar architecten graag mee werken. Een verbazingwekkend voorbeeld hiervan kunnen we bewonderen in eigen land: de bovenbouw van het Havenhuis in Antwerpen, dat volledig met Schüco aluminium profielen is gerealiseerd.

Schüco Premium Partners

Schüco, met hoofdzetel in Duitsland, is als wereldbedrijf een van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige raam-, deur- en gevelsystemen in aluminium. Dankzij een Belgisch netwerk van ‘Premium Partners’ beschik je altijd over een erkende vakman in je buurt, die de Schüco kwaliteitsfilosofie hoog in het vaandel draagt. Elke Premium Partner werkt uitsluitend met Schüco onderdelen, zodat je zeker kan zijn dat alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd.

