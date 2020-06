Miele Gesponsorde inhoud Mondmaskerhygiëne: vier tips om je mondmasker veilig te wassen Aangeboden door Miele

Geen twijfel mogelijk: mondmaskers worden hét ultieme mode-accessoire van 2020. De afgelopen maanden werden ze onlosmakelijk verbonden met corona maar trendwatchers voorspellen dat ze binnenkort niet meer uit het straat- en modebeeld weg te denken zijn.

De stoffen mondmaskers zijn aan het evolueren van gebruiksproduct naar statement piece. De keuze aan mondmaskers is dan ook erg groot: bijpassende mondmaskers in dezelfde stof als je kledij, creatieve maskers met logo’s of leuke slogans en exclusieve designer exemplaren. Voor de doe-het-zelvers zijn er speciale stofjes te koop die je zelf kan personaliseren. Maar hoe verschillend al die maskers ook zijn, één ding hebben ze gemeen: ze moeten hygiënisch en met zorg gewassen worden.

Hygiënisch wassen doe je zo

1. Kies de juiste temperatuur

Het mag de laatste jaren dan wel een trend geworden zijn om je wasgoed op lagere temperaturen te wassen, dit geldt absoluut niet voor mondmaskers. Een stoffen mondmasker moet na 8 uur gebruik (of na 4 uur intensief gebruik) gewassen worden op minstens 60°. Pas dan kan je er zeker van zijn dat het virusvrij en opnieuw gebruiksklaar is.

Ook ander wasgoed dat micro-organismen of bacteriën kan bevatten zoals ondergoed, beddengoed, keukenhanddoeken, schoonmaakdoeken en badhanddoeken was je best op 60°.

2. Overlaad je machine niet

Je mondmaskers mag je gerust (in een waszakje) bij ander wasgoed in de trommel stoppen maar laad de machine niet te vol. Om grondig en hygiënisch te kunnen wassen, heeft het wasgoed ruimte nodig om te kunnen bewegen. Op de meeste machines wordt aangegeven hoeveel kg per programma je in de machine mag stoppen. Twijfel je toch? Dan kan dit trucje helpen: als er nog ruimte is voor een vuist tussen het wasgoed en de bovenkant van de trommel, dan zit je goed.

3. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel

Extra veel wasmiddel gebruiken staat niet garant voor extra schoon wassen. Integendeel! Door het teveel aan wasmiddel wordt het wasgoed minder goed gereinigd en extra gespoeld en gecentrifugeerd. Dat is niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor je wasgoed. Ook te weinig wasmiddel gebruiken heeft een negatieve invloed op de wasbeurt: ziektekiemen worden niet doeltreffend verwijderd, het bevordert schimmelvorming en vet wordt niet volledig verwijderd. Let er dus goed op dat je altijd de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt.

4. Reinig regelmatig je machine

Een wasmachine reinigt zichzelf niet. Vet, vuil en restjes wasmiddel blijven onvermijdelijk in de machine achter. Dat is zeker zo als je hoofdzakelijk op lage temperaturen wast. Dit achtergebleven vuil is niet hygiënisch en het beïnvloedt ook het wasresultaat. Houd je trommel schoon door minstens één keer per week een wasprogramma op 60° te draaien. Of je kan kiezen voor een wasbeurt op 90° met een lege trommel.





