Moet je je schoorsteen verplicht reinigen? En kan je dit ook zelf doen?

LiviosDe herfst is in het land en de energieprijzen blijven hoog. Voor veel mensen de reden om hun haard of kachel aan te steken. Om optimaal te kunnen genieten van deze gezelligmaker, is het belangrijk dat je haard of kachel optimaal functioneert. En daar speelt een propere schoorsteen een belangrijke rol. Ben je verplicht om je schouw te reinigen? En kan je dit zelf doen of schakel je beter een expert in? Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

Want elk verwarmingstoestel dat werkt op hout, gas, kolen of stookolie is een potentiële bron van CO. CO ontstaat als toestellen niet goed zijn afgesteld of als de schoorsteen niet goed trekt. Bij te weinig zuurstof in de kamer kan dit leiden tot CO-vergiftiging.

Daarnaast is bij een schone schoorsteen het risico op een schoorsteenbrand kleiner. Door de schouw te reinigen, verwijder je eventuele verstoppingen en voorkom je dat de aanslag in het rookkanaal vlam kan vatten. Zo vermijd je dus heel wat gevaren.

Want een propere schouw vermindert de concentratie van fijnstof en roet. Sowieso komen er bij de verbranding van hout en gas roetdeeltjes en fijnstof vrij. Voor het milieu en jezelf is het dus beter om te zorgen voor een schone verbranding om de uitstoot te minimaliseren. Hoeveel fijnstof er vrijkomt, hangt natuurlijk af van welke soort kachel of haard je kiest en de manier waarop je stookt.

Want wanneer je schoorsteen schoon is, dan werkt hij efficiënter en verbruikt hij minder brandstof. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor je portemonnee.

Verplicht versus aan te raden

Of je verplicht bent om je schoorsteen te laten reinigen, hangt af van het feit of je stooktoestel al dan niet aangesloten is op een cv-installatie. Werkt je centrale stooktoestel op vaste brandstof, zoals hout of pellets, dan is een jaarlijks onderhoud verplicht door een erkende technicus. Bij het onderhoud hoort ook de reiniging van de schouw. Voor gastoestellen geldt een tweejaarlijkse verplichting.

Voor een pellet-, gas- of houtkachel of -haard die individueel werkt, is de reiniging van de schoorsteen niet verplicht, maar om bovenstaande redenen wel aan te raden. Check ook sowieso je woonverzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen leggen wel een verplichte reiniging op van de schoorsteen. Dat kan alleen maar in je eigen voordeel spelen bij een schoorsteenbrand.

Vegen maar: dit doe je zelf

Gebruik je houtblokken of pellets, dan kan je een aantal zaken eenvoudig zelf doen. Zo is het goed om regelmatig de verbrandingsassen uit de haard zelf of uit de aslade te verwijderen. Een laagje as kan geen kwaad, dat isoleert de bodem zelfs, maar te veel as verwijder je best. Als de hoeveelheid as abnormaal hoog is, dan doe je er goed aan om je haard of kachel te laten nakijken door een vakman. Je toestel is dan misschien slecht afgesteld. Reken tussen 90 en 180 euro voor deze check. Naast de assen verwijderen, kan je de bodemrooster en het luchttoevoerkanaal schoonmaken.

De schoorsteen zelf kan je ook aanpakken. Hiervoor kan je een chemisch reinigingsblok gebruiken. Deze blokken heb je al voor ongeveer 10 euro. Of je gaat op de klassieke manier aan de slag waarbij je de roetresten los schuurt met een schoorsteenveegset. Voor andere zaken doe je best een beroep op een professionele schoorsteenveger.

Zo doen de professionals het

Schakel je een schoorsteenveger in, dan kan hij op twee manieren - of liever in twee richtingen - te werk gaan om de roetresten los te schuren. Of hij reinigt de schouw van boven naar beneden of van beneden naar boven. Reken op gemiddeld 60 tot 100 euro voor het reinigen van een rookkanaal. In geval van een verplichte reiniging, kan je de schoorsteen laten reinigen door een erkende technicus, die daarna ook het onderhoud van de cv-ketel doet. Of door een schoorsteenveger, die de schouw voor het onderhoud van de ketel schoonveegt. Je krijgt dan van de veger een attest, dat je kan voorleggen aan de technicus die het onderhoud doet. Reken hier op een prijs van 110 euro à 150 euro. Bij een zwaar vervuilde schoorsteen of als er een bijvoorbeeld een vogelnest verwijderd moet worden, zal de prijs vanzelfsprekend hoger liggen.

Goed om te weten

Is je woning ouder dan 10 jaar en laat je de schouw vegen door een erkende veger? Dan kan je beroep doen op een verlaagd btw-tarief. Je betaalt dan 6% in plaats van 21%.

Sommige schoorsteenvegers bieden onderhoudscontracten aan, waardoor je verzekerd bent van een regelmatig onderhoud. Deze zijn vaak voordeliger, maar lees het contract goed na.

Ben je huurder, dan ben je verantwoordelijk voor alles wat met onderhoud te maken heeft. Dus ook de reiniging van de schoorsteen. Voor herstellingen of gebreken is de eigenaar verantwoordelijk.

