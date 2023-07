Moet je hagen en (jonge) bomen water geven? Expert legt uit hoe je planten een droge zomer doorstaan

LiviosNa de warmteopstoot in juni heeft je grasmat het - waarschijnlijk - al voor een deel begeven. Zelfs hagen en (jonge) bomen kunnen bij warm en droog weer afzien. Maar heeft het zin om zulke grote planten te wateren? Bouwsite Livios vroeg het aan tuinexpert Bart Verelst.

Stimuleer je haag

De meeste hagen zijn stevig verankerd in de bodem en zoeken diep naar water. “De beukenhaag bijvoorbeeld heeft eigenlijk meer last van extreme hitte dan van droogte”, geeft Verelst mee. Strikt genomen is het wateren van de haag dus niet nodig.

Maar bij warm weer hebben planten dorst. “Ik raad daarom toch aan om alle hagen water te geven, zelfs al zullen de meeste haagsoorten ook overleven zonder dat je ze watert”, vertelt Verelst. “Door de haag te wateren blijven de bovenste wortels soepel en daardoor zullen ze bij regen onmiddellijk actief water opnemen. Je stimuleert er je haag dus mee.”



Ga voor optimale infiltratie

De tuinexpert heeft tips voor wie de haag wil wateren. Heb je coniferen staan, dan haal je beter eerst de schop boven. “Coniferen kunnen bij droog weer bruin worden. Dat komt niet door beestjes, maar wel omdat ze breed zijn en een soort paraplu voor zichzelf vormen”, legt Verelst uit. “Aan de voet van de haag hoopt de aarde zich vaak op rond de stam waardoor het regenwater wegspoelt, verder van de plant af. Daarom is het interessant kleine dijkjes te maken rondom de stam van de conifeer. Zo infiltreert het water in de buurt van de haag in de bodem.”

Bij droog weer wil je de bodem zo lang mogelijk vochtig houden. Dat kan met een laagje compost. “Een beetje compost op de grond rondom de haag voorkomt dat het water snel terug verdampt”, tipt Verelst. “Je kan eventueel ook boomschors gebruiken, maar compost heeft het voordeel de grond te voeden en je helpt er bodembewoners zoals regenwormen mee.”



Geef jonge bomen diep in de grond water

Heb je een jonge boom geplant, dan geef je tijdens droge periodes eveneens beter wat water. “We weten dat de fijnste en nieuwste wortels, die het meeste water opnemen, het diepst en verst van de stam liggen”, legt Verelst uit. “Een jonge boom help je dan ook niet door water tegen de onderkant van de stam te sproeien.”

Om bomen water te geven, maak je beter een smal gat in de bodem vlak naast de stam. “Steek de tuinslang dan in dat gat en geef zo diep mogelijk water”, instrueert Verelst. “Zo moedig je de jonge boom bovendien aan om dieper in de grond naar water te zoeken en voorkom je dat de plant lui wordt.”

Maar er bestaan ook andere manieren om de dorst van bomen te lessen. “Er zijn waterzakken op de markt die je aan de boom kan hangen en die de bodem druppel per druppel van vocht voorzien. Dat soort infiltratiesystemen werkt goed, ook voor andere planten”, tipt de tuinexpert. “Het heeft daarentegen geen zin om de bladeren nat te maken, want de huidmondjes op de bladeren staan bij warm weer gewoon dicht.”

Fruitbomen zijn geen uitzondering op de regel. “Van fruitbomen verwachten we dat ze vruchten produceren en dat kan je stimuleren door de boom water te geven en eventueel wat biologische meststof te voorzien”, geeft Verelst nog mee.



En wat met potplanten bij droog weer?

Mensen die planten in pot gekocht hebben, zullen ze vanzelfsprekend water moeten geven. “Heb je pas nieuwe plantjes gekocht, dan raad ik aan om de hele pot in water te zetten”, adviseert Verelst. “Pas wanneer de wortelklomp volledig verzadigd is met water, steek je de plant in volle grond. Zo houd je de wortels soepel en zal de plant makkelijker water opnemen.”

Ook eenjarige bloemen zullen de zomer niet overleven zonder de hulp van je gieter. “Je moet die plantjes absoluut water geven, dat geldt ook voor moestuinplanten. Je ziet ze bijna groeien nadat ze water gekregen hebben.”

Geef geen leidingwater

Kortom, de hagen en bomen in je tuin zullen droge zomers overleven, maar het is aan te raden om ze toch van wat extra water te voorzien. De andere planten in je tuin kunnen al helemaal niet zonder.

Wie de gieter of de tuinslang bovenhaalt, gebruikt wel beter regenwater. Zo verbruik je geen schaars leidingwater en help je watertekorten te voorkomen. Heb je geen ondergrondse regenwaterput, dan kan je makkelijk een regenton plaatsen. Zo heb je altijd regenwater ter beschikking.

