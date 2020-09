Modulair wonen: snel, betaalbaar en op maat van jouw woonnood Redactie

21 september 2020

11u04

Zoek je een woning die voor de rest van je leven aan al je wensen en noden voldoet? Dan loont het de moeite om een modulaire woonunit te overwegen. Niet alleen kan je zo snel en duurzaam bouwen, je past je huis ook makkelijk aan aan je woonnoden. Hoe dat precies werkt? Bouwsite Livios legt het voor je uit.

Wat is het?

Modulair bouwen heeft veel weg van spelen met Legoblokken: je bouwt een eigen huis door een of meerdere geprefabriceerde units uit hout of staal op of naast elkaar te stapelen. Een unit kan een of enkele kamers tot zelfs een volledige compacte woning bevatten. Op vlak van architectuur, afwerking en technieken heb je bovendien exact dezelfde mogelijkheden als bij een traditioneel huis. Zo geniet je van het beste van twee werelden: een combinatie van duurzame hout- of staalbouw met het comfort van een klassieke gezinswoning. Bekijk hier acht dingen die je moet weten over modulair wonen.

Waarvoor kan je het gebruiken?

Modulaire woonunits kan je voor verschillende doeleinden aanwenden: niet alleen als hoofdwoning, maar ook als kangoeroe- of zorgwoning, een los of vast bijgebouw of als tijdelijke verblijfplaats tijdens je (ver)bouwproject. Daar kan je dus zover in gaan als je zelf wil, of je nu behoefte hebt aan een knusse eerste woning of een volwaardig huis om een gezin te stichten en je oude dag in door te brengen. De ene optie hoeft de andere zelfs niet uit te sluiten.

Flexibiliteit als grote troef

Het mooie aan woonmodules is dat je in fases kan bouwen. Als jonge single of kersvers koppel heb je nog niet zoveel woonruimte nodig en heb je in één compacte unit al plaats genoeg. Ben je van plan om later een gezin te stichten? Als het zover is, kan je een of meerdere extra units op of naast de originele laten plaatsen. Achteraf kan je die modules opnieuw verplaatsen of verkopen. Belangrijk daarbij is wel dat je al in de ontwerpfase met die mogelijke uitbreidingen rekening houdt, zodat alles mooi op elkaar aansluit. Laat bijvoorbeeld een plan ontwerpen dat je in stappen uitvoert. Lees hier hoe je je huis met je mee kan laten groeien.

Supersnel

Ook de beperkte bouw- en plaatsingstijd van een woonmodule verhoogt de flexibiliteit. Bouw je een traditionele woning? Dan ben je zelfs zonder eventuele weersvertragingen al gauw een jaar aan de slag. Daar heb je met een modulaire woning geen last van: die wordt in optimale omstandigheden geprefabriceerd in het atelier van de fabrikant. Op een paar weken of maanden tijd is je module klaar om te plaatsen, wat op zich een week tot zelfs maar een dag tijd in beslag neemt. Een module weghalen, gaat zelfs nog vlotter. Handig als de samenstelling van je gezin op korte tijd verandert. Bekijk hier de succesformule voor betaalbaar en efficiënt wonen.

Kwaliteit en creativiteit

Maar wat met de kwaliteit van zo’n geprefabriceerde woning? De sterke en duurzame constructie hoeft zeker niet onder te doen voor die van een traditioneel huis. En dankzij het gebruik van kwaliteitsvolle materialen en energiezuinige technieken gaan woonmodules net zo vlot generaties lang mee. Bovendien kan je met hout- of staalbouw alle kanten op op vlak van bouwstijl, afwerking en plaatsing. Op of naast elkaar, recht of schuin, met grote ramen, een terrasoverkapping of wintertuin,… Je kan het zo gek niet bedenken. Modulair wonen staat allesbehalve gelijk aan eenheidsworst. Bekijk hier welke bouwtechniek het best bij jouw droomwoning past.

Duurzaam en energiezuinig

Ook door het ecologische en duurzaamheidsaspect ben je met een modulaire woning klaar voor de toekomst. Kies je voor houtskeletbouw? Het gebruikte hout wordt opnieuw aangeplant en het afval hergebruikt. De fabrikant kan ook het bouwafval in het atelier makkelijk recupereren, zoals overtollige gipskartonplaten of extra isolatiemateriaal. Als je daar het beperkte werfverkeer nog bij rekent, is de ecologische voetafdruk van een woonmodule beperkt. Bovendien kan je zowel hout- als staalbouw volledig isoleren voor een optimale energieprestatie en een comfortabele thuis. Ook hernieuwbare verwarmingstechnieken en een ventilatiesysteem kan je er perfect in integreren. Lees hier meer over circulair bouwen.

Mag dat allemaal zomaar?

Een bouwgrond kan je altijd kopen, wat je er ook op wil neerzetten. Maar vraag op voorhand toch het best een keer na bij de gemeente of jouw specifieke plannen wel haalbaar zijn. De uiteindelijke beslissing daarover ligt bij hen. Je bent in ieder geval niet verplicht om een woning uit baksteen of hout te bouwen. Maar omdat de wetgeving rond woonunits nog wat vaag is, neem je het best het zekere voor het onzekere. Wil je een woonunit als bijgebouw gebruiken? Dan gelden de normale regels en hoef je in principe geen vergunning aan te vragen voor een module van 40 m² of kleiner.

Wat kost het?

Is modulair bouwen ook financieel interessant? Dat heb je grotendeels zelf in de hand. Bij een traditionele woning hangt er veel af van de afwerkingsgraad en technieken die je kiest. Dat is bij een modulaire woning niet anders. Het feit dat alles geprefabriceerd is, is wel een besparing op zich. Voor een tot in de puntjes afgewerkte en architecturaal originele woonunit betaal je, afhankelijk van de oppervlakte en afwerkingsgraad die je kiest, tussen ongeveer 50.000 en 150.000 euro. Regelmatig van woning veranderen is in ieder geval duurder, al is het maar vanwege de notariskosten die je dan betaalt.

