Modulair bouwen: flexibel, snel en betaalbaar Redactie

14 oktober 2019

11u30

Modulair bouwen heeft wel wat weg van Lego-blokjes stapelen. Maar in plaats van blokjes stapel je geprefabriceerde modules uit hout of staal langs of op elkaar. Zo combineer je de troeven van hout en staal met die van traditioneel bouwen. Modulair bouwen leent zich voor wie snel wil bouwen of een bijgebouw wil plaatsen. Nog niet helemaal mee met deze bouwtechniek? Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

1. Woning of bijgebouw

Modulair bouwen kent tal van toepassingen: een woninguitbreiding, een tijdelijke woonoplossing, een mobiel bijgebouw in je tuin, … Zelfs een volledige woning optrekken is mogelijk. Van een compacte starterswoning tot een aangenaam ruime woning.

Tip: Ken jij alle bouwtechnieken? Bekijk deze hier.

2. Flexibiliteit

Een van de voordelen van modulair bouwen is de flexibiliteit. Bestaat je woning of bijgebouw uit slechts één module? Dan kan je deze steeds verplaatsen. Bestaat je woning uit meerdere modules en wil je deze later verplaatsen? Dan kan je hier al rekening mee houden in de ontwerpfase. Ook uitbreiden is later nog mogelijk. Je kan perfect één of meerdere extra modules plaatsen. Zowel in de breedte als in de hoogte.

3. Prefab

Een woning bouwen vergt geduld. Als het regent, dan kunnen de metselaars niet metselen. Vriest het? Dan ligt de bouw enkele dagen stil. Bij modulair bouwen heeft het weer geen invloed op het bouwproces. De geprefabriceerde modules van een modulaire woning worden in een atelier gemaakt in de meest ideale omstandigheden.

Lees ook: Hoe wordt een prefab woning gemaakt?

4. Snelle methode

De grote troef? Modulair bouwen is een pak sneller dan traditionele bouwtechnieken. Je kan snel verhuizen en spaart enkele maanden huur uit. Op slechts enkele weken tijd zijn de modules in het atelier klaar. De montage op de werf neemt maar enkele dagen in beslag, want de constructie heeft geen droogtijd nodig zoals bij traditionele bouwtechnieken. De afwerking ter plaatse neemt hooguit nog enkele weken in beslag. Als de nutsvoorzieningen aangekoppeld zijn, is de woning klaar.

Tip: In sneltempo bouwen? Met deze methodes lukt dat

5. Kwaliteit

Geprefabriceerde woningen moeten zeker niet onderdoen voor traditioneel gebouwde woningen. De constructie is duurzaam en sterk. Modulaire woningen gaan net als andere woningen meerdere generaties mee dankzij het gebruik van kwalitatieve en duurzame materialen. De modules worden bovendien in ideale omstandigheden in een atelier gemaakt. Dit zorgt voor een betere kwaliteit en kwaliteitscontrole.

6. Duurzaam

Modulair bouwen met houtskeletbouw is een duurzame bouwmethode. Het hout wordt verkregen via duurzaam bosbeheer. Het geoogste hout wordt niet alleen opnieuw aangeplant, er gaat ook niets verloren: het houtafval dat na het productieproces overblijft wordt gerecycleerd tot houtpellets, papier, vezelplaten, … en opnieuw gebruikt. Lees hier hoe houtskeletbouw in elkaar zit.

7. Energiezuinig

Je kan het houten skelet van een modulaire woning volledig isoleren. Met doorgedreven isolatie behaal je gemakkelijk het vereiste E-peil. Je woning is beter geïsoleerd voor maximaal dezelfde prijs als een klassiek gebouwde woning. Bovendien geniet je van een aangenaam binnenklimaat, want de binnenwanden voelen nooit koud aan.

8. Architecturale vrijheid

Een groot voordeel van geprefabriceerde modules in houtskeletbouw? Alle bouwstijlen zijn mogelijk. De buitenkant kan je afwerken met dezelfde materialen als bij een traditionele woning. Van steenstrips tot een houten gevelbekleding.

