Moderne hoeve licht ‘s nachts prachtig op dankzij open en doorzichtig dak Bjorn Cocquyt

10 juli 2019

13u11 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze week is dat een hedendaagse hoeve in de Italiaanse Marken.

De architecte baseerde zich voor zijn plan op de boerderijen die vroeger de streek kenmerkten met een eenvoudige rechthoekige vorm en een open structuur. Per verdieping is er een ander gevelmateriaal gebruikt dat binnen wordt herhaald: roestvrij gekleurd staal beneden en een zelfreinigende bepleistering boven.

De leefruimte heeft een opvallend grote vide, waardoor er altijd contact is tussen de dag- en de nachtvertrekken. Maar het meest bijzonder is ongetwijfeld het dak. De overgang tussen het woongedeelte en de garage is open en in die laatste ruimte is een transparant materiaal gebruikt. ‘s Avonds licht het huis dan ook prachtig op in de omgeving.

Nog dit: de tuin gaat over in de velden, zonder dat er een afscheiding is. De perfecte plek om van het prachtige vergezicht te genieten, is het bad dat in de vloer zit ingewerkt.