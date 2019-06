Exclusief voor abonnees Mobiliteitsscore, energiescore, maar wat bepaalt de waarde van een huis nu echt? Bieke Cornillie

18 juni 2019

16u25 0 WOON. Een energiescore had ons huis al. Sinds gisteren komt daar ook een mobiliteitsscore bij. Onze huizen kleven vol cijfers, maar wat bepaalt de waarde nu écht?

Wie vandaag een eigen stek wil kopen, krijgt een waslijst aan punten ‘om mee rekening te houden’ voor de neus. Gunstige EPC-waarde: check. Zuidgerichte tuin: check. Een station, school en supermarkt om de hoek: afgevinkt. Alleen: aan elk aan te kruisen element richting droomhuis hangt een prijskaartje. De vraag is wat van dat alles nu het meeste doorweegt. Wat de waarde van een huis nu echt bepaalt, met andere woorden. Zijn dat de vier slaapkamers en de riante living? De prachtige locatie in een bruisend stadscentrum? Of de energiezuinigheid? “Het cliché klopt”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA België. “Locatie, locatie, locatie. Dat is wat telt.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis