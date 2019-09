Gesponsorde inhoud Mini badkamer, maxi comfort: zo pak je het aan Aangeboden door Facq

24 september 2019

11u01 0 WOON. Badkamers zijn vaak niet de grootste ruimtes in huis. Maar door elke centimeter optimaal te benutten, hoef je zelfs in de kleinste badkamers niet in te boeten aan comfort.

Nu de bewoonbare oppervlakte bij nieuwbouw blijft afnemen en we steeds meer in appartementen wonen, zijn kleine badkamers stilaan de norm. Maar ook op enkele vierkante meters krijg je perfect een volwaardige badkamer ingericht. Tenminste, als je rekening houdt met deze tips!

Licht en luchtig

De basis van een badkamer die ruimtelijk aanvoelt, is licht. Laat natuurlijk daglicht zoveel mogelijk binnenvallen. Met lichte en heldere tinten kan je dit daglicht ook weerkaatsen. Denk maar aan lichtgroen of lichtblauw. Geen raam of dakkoepel in je badkamer? Dan kan je de ruimte visueel vergroten. Uiteraard met voldoende lampen, maar ook met spiegels en grote tegels creëer je de illusie van een grotere badkamer. Trek dit ook door naar je douche met een glazen wand. Wil je een bad? Ga dan voor een plaatsbesparend model en voorzie het van een badwand. Zo heb je een bad en douche in één.

De hoogte in

Zwevende meubels maken je badkamer groter. Dat betekent dat je de vloer best zoveel mogelijk vrij houdt en werkt met een hangtoilet en hangkasten. Alles wat hangt verdient jouw voorkeur. Je wanden zijn dus de ideale plaats om te benutten. Maar ga hier niet te ver in. Laat nog wat ruimte vrij zodat je badkamer niet te druk wordt. Mooi meegenomen: als je zoveel mogelijk ophangt, is je vloer in een wip gepoetst. Ook voor je verwarming ga je best de hoogte in met een handdoekdroger.

Less is more

Hou je van decospulletjes? In een kleine badkamer hou je het best sober. Hoe minder spullen er in je badkamer staan of liggen, hoe groter ze lijkt. Ga dus op zoek naar geschikte decoratie in een minimalistische stijl. Zoals een klein plantje. En berg zoveel mogelijk spullen op in je kasten en lades. Overdrijf zeker niet met je opbergruimte. Hoge kolomkasten bieden voldoende plaats om alles kwijt te geraken.

Haal het beste uit je ruimte

Benieuwd hoe je jouw kleine badkamer best inricht? Laat je inspireren in een van de vijftien showrooms van Facq of maak alvast een verlanglijstje in de online catalogus. De hele maand oktober geniet je van 10% korting op de volledige catalogus! Van douches en kraanwerk, tot accessoires en decoratieve radiatoren. En dat in alle showrooms!