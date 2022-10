Minder energie verbruiken én minder betalen? Deze nieuwe premie ondersteunt jouw energetische renovatieplannen

LiviosDe Mijn VerbouwPremie aanvragen kan sinds 1 oktober. De premie is er voor verschillende energiebesparende ingrepen en renovaties in je woning. Met de stijgende energieprijzen geldt immers meer dan ooit: de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Of die je duurzaam opwekt. Hoe vraag je de nieuwe premie concreet aan? En welke zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen? Bouwsite Livios zet alles op een rij.

Aanvraag via het online loket

De Vlaamse overheid heeft op haar website een online loket gecreëerd, waar je de Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen er terecht. Het online loket is de enige manier om de premie aan te vragen. Een papieren aanvraag is niet mogelijk.

Een aanvraag dien je in als alle werken in een bepaalde categorie zijn uitgevoerd en gefactureerd. Je hebt ook de mogelijkheid om in één keer een premie voor verschillende categorieën tegelijk aan te vragen. Voor je begint met jouw aanvraag, doe je er goed aan al je facturen, attesten van de aannemer, benodigd beeldmateriaal en eventuele andere documenten te verzamelen. Voor de aanvraag heb je ook jouw EAN-code nodig. Die staat op je energiefactuur.

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan de premie alleen aanvragen voor ingrepen en renovaties die zowel de woonkwaliteit als de energie-efficiëntie bevorderen. Isolatie- en renovatiewerken voor daken, buitenmuren en vloeren komen daarvoor in aanmerking. Dat is ook het geval voor glas- en buitenschrijnwerk voor ramen en deuren, en voor binnenrenovatie van binnenmuren, plafonds en trappen.

Ook voor elektriciteits- en sanitairwerken kan je rekenen op een premie. Voorts is het mogelijk om voor alles wat te maken heeft met de productie van hernieuwbare energie een premie aan te vragen: zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers. Tot slot kan ook wie werken voor een gascondensatieketel heeft voorzien een beroep doen op de nieuwe Mijn VerbouwPremie.

Volledig scherm Ook het plaatsen van een warmtepomp(boiler) komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. © ThinkStock

Welke woningen komen in aanmerking?

Om van de Mijn VerbouwPremie te genieten, moet je woning minstens vijftien jaar oud zijn op het moment van de premie-aanvraag. Een andere voorwaarde geldt voor een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler. Dan is de omgevingsvergunning doorslaggevend. Die moet meer dan vijf jaar geleden zijn verleend. Daarnaast moet het gebouw ook voldoen aan de EPB-voorwaarden. Op welke premies je recht hebt en hoeveel die premies exact zullen bedragen, vind je via de premielinker van Livios.

Voorwaarden

In elk geval is het bedrag van de premie afhankelijk van het type gebouw (residentieel of niet-residentieel), het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Per categorie van de werken moet het factuurbedrag minstens 1.000 euro exclusief btw bedragen.

Wat je best niet vergeet: de meeste van de energiebesparende werken moet je laten uitvoeren door een aannemer. In bepaalde gevallen moet dat een gecertificeerde aannemer zijn. Voor werken in de categorieën binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair is dat niet het geval.

Alle facturen met factuurdatum tot twee jaar vóór de premie-aanvraag kan je inbrengen. Dien je tussen nu en 31 december 2022 een premie-aanvraag in, dan mag je facturen inbrengen met een factuurdatum die tot twee jaar en drie maanden teruggaat.

Wie voor een bepaalde categorie werken een premie heeft aangevraagd, kan dat daarna voor dezelfde categorie gedurende vijf jaar niet meer doen. Voor een zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler bedraagt die wachttijd tien jaar.

Opgelet: andere premie voor zonnepanelen

Wat je misschien niet weet: voor zonnepanelen geldt een andere premie. Daarvoor moet je een aanvraag indienen bij Fluvius. Dat is ook zo voor onder meer een EPC-labelpremie.

Uitbetaling

Acht maanden: dat is de maximale duur van de behandeling van jouw aanvraag. De uitbetaling van de premie gebeurt volgens de website van de Mijn VerbouwPremie ten laatste twaalf maanden na jouw aanvraag.

