Milieuvriendelijk, snel én moeiteloos onkruid verwijderen: zo doe je dat

Na een reeks herfstbuien steekt het onkruid opnieuw de kop op in onze tuinen. Hoog tijd dus om dit ongewenste groen terug te dringen. Maar onkruid verwijderen dat zich tussen terrastegels nestelt, is best een rotklus. Wil je er geen uren van je kostbare vrije tijd aan opofferen, om waarschijnlijk binnen de kortste keren van nul af aan te moeten herbeginnen? Neem dan deze tips van HLN Shop in acht.

Smoor het in de kiem

Wil je het zicht op je tuin niet laten vertroebelen door onkruid, laat je het probleem best niet aanslepen. Als onkruid ongestoord zijn gang kan gaan, ontwikkelt zich ondergronds een uitgebreid netwerk van wortels. En hoe meer dit de kans krijgt om te groeien, hoe moeilijker het wordt om er weer vanaf te raken. Helemaal voorkomen kun je het niet. Het helpt wel om tegels regelmatig schoon te vegen, onkruid uit de wijdere omgeving te verwijderen en een antiworteldoek te voorzien bij de aanleg van je terras, maar vroeg of laat zal het onkruid waarschijnlijk toch zijn kans zien, meegebracht door de wind of vogels. Snel in actie schieten is dan de boodschap.

Kokend water

De strijd tegen het oprukkend groen winnen, doe je eerst en vooral door de juiste wapens in te zetten. Met je blote handen alleen bereik je slechts een tijdelijke oplossing en zal het onkruid al snel weer komen piepen. Het probleem bij de wortel aanpakken? Dat kan met kokend water. Door dit over het onkruid te gieten zullen de wortels afsterven. Hierna kan je de planten gemakkelijk en voorgoed verwijderen. Is het onkruid al opgeschoten, moet je de procedure mogelijk een paar keer herhalen voor je er definitief van verlost zal zijn. Dien je een grote oppervlakte te behandelen, kan je de aanschaf van een machine overwegen die gebruik maakt van stoom. Zo bespaar je een hoop tijd.

Vuur

Naast water is ook vuur een efficiënt bestrijdingsmiddel tegen onkruid. Bij deze methode zal de plant eveneens afsterven door de hitte van een speciale brander. Nadien kan je de restanten eenvoudig verwijderen. Minpuntje is dat de hitte de wortels niet bereikt en deze kunnen overleven.

Laatste redmiddel

Wil je milieuvriendelijk, snel én moeiteloos het onkruid rond je huis kwijt? Schakel dan een elektrische onkruidverwijderaar in. In een paar seconden haal je met zo’n onkruid- en voegenborstel de ongewenste onkruid tussen je terrastegels uit, zonder gebruik te moeten maken van chemische producten of onveilige gasflessen. Dankzij een ergonomische grip hoef je je bovendien niet te bukken en spaar je ook je rug.

De elektrische onkruidverwijderaar verwijdert je ongewenste plantjes en onkruid in enkele seconden.

Schade aan het milieu

Misschien hoorde je al eens dat ook azijn, zout, groene zeep, chloor of andere keukenmiddeltjes helpen tegen onkruid. Dat klopt, maar toch is het gebruik ervan ten zeerste afgeraden. Je berokkent immers niet enkel schade aan het onkruid, maar ook aan de bodem en de planten die je wél in je tuin wilt houden. De bijtende producten vermengen zich bovendien met het oppervlaktewater en zijn zo nefast voor het milieu. Een middel als zout of azijn kan bovendien je terras beschadigen als je er bijvoorbeeld kalksteen hebt liggen.

