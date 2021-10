Mijnwoning krijgt tweede leven: "Oud en nieuw lopen mooi in mekaar over”

LiviosVoor de renovatie van hun mijnwoning in een groene wijk in Maasmechelen hadden Christophe en Ann één grote wens: wonen in de tuin. Midden in de tuin integreerden de ontwerpers van Contour Architecten daarom een tuinkamer met grote glasvlakken. Die doet mee dienst als leefruimte. Kijk met bouwsite Livios mee hoe de bewoners het groen rondom hun huis ten volle beleven.

Aan alle renovatiewensen voldoen, bleek niet zo vanzelfsprekend. “Het was vooral een uitdaging om het bestaande woongedeelte energiezuiniger te maken zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke architectuurstijl, die de eigenaars graag wilden behouden”, vertelt architect Thomas Roex van Contour Architecten. “De bestaande mijningenieurswoning ligt in een tuinwijk met allemaal dezelfde soorten huizen. Maar door slechts geringe structurele aanpassingen door te voeren en de dakstructuur en -kapellen, raamverdeling en gevelornamenten zoveel mogelijk te behouden, gingen de authentieke stijl en uitstraling niet verloren.”

Energiezuinig

Desondanks kreeg het voorhuis een hele opfrisbeurt. “We hebben de gevelstenen laten zuiveren en de raamornamenten wat verkwikt”, zegt Thomas. “Verder kreeg het bestaande woongedeelte nieuwe dakpannen, die een perfecte replica zijn van de originele bedekking. Ze liggen bovenop een 22 cm dikke isolatielaag van minerale glaswol. Binnen is er nu ook een isolerende chapevloer van 16 cm dik en kwamen er nieuwe ramen met hoogrendementsglas. Op het vlak van duurzame technieken koos het koppel voor een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen.”

Wil je je gevel ook opfrissen? Uit deze technieken kan je kiezen.

Volledig scherm © Studio Stapel / Contour Architecten

Knipoog naar het mijnverleden

Omdat de tuinkamer eigenlijk nieuwbouw is, pakten de architecten die uitwerking anders aan dan de renovatie van het voorhuis. “De uitbouw kreeg wel dezelfde ramen en isolerende chapevloer als de woning zelf”, vertelt Thomas. “Daarbovenop voorzagen we nog een 18,5 cm dikke laag cellulose als muurisolatie en PIR-dakisolatie van 16 cm dik. Verder is het nieuwe gedeelte opgebouwd uit zwarte, gelamelleerde portieken. De gesloten gedeeltes daarvan hebben we ingevuld met keramische tegels, de open gedeeltes met glas. De houten portieken zijn een knipoog naar de opbouw van de mijngangen, en dus naar de geschiedenis van het huis en de hele wijk. De zwarte kleur van de houten balken legt dan weer de connectie met het zwarte stof in de mijnen en de kleur van steenkool.”

Droom je ook van grote glaspartijen? Zorg met een juiste oriëntatie voor betere energieprestaties.

Volledig scherm Contour Architecten Studio Stapel © Studio Stapel

Harmonieuze overgang

Het oude en nieuwe gedeelte staan met elkaar in verbinding via een gevelopening, die eigenlijk de achterdeur van het oorspronkelijke voorhuis is. Zo kom je vanuit de leefruimtes in de tuinkamer terecht, waar de keuken, berging en eetkamer zijn ondergebracht. Doordat het interieur van het voorhuis uit lichte en witte kleurtinten bestaat en dat van de uitbouw uit donkere en zwarte, ontstaat er een interessant contrast. Net omdat de materialen en kleuren zo op elkaar zijn afgestemd, loopt het geheel ook zo harmonieus in elkaar over. En dat zowel van buiten naar binnen als van oud naar nieuw.

Volledig scherm © Studio Stapel / Contour Architecten

Tijdloos en onderhoudsvriendelijk

Ann en Christophe wilden een woning voor het leven, met een tijdloze uitstraling en onderhoudsvriendelijke materialen. Mede daarom bestaan zowel de vloer op de benedenverdieping als de gevel en het terras uit keramische tegels van 120 bij 120 cm. De vloer op de verdiepingen is van vinyl. Het keukenwerkblad en de tabletten in de badkamer bestaan ook uit keramiek. Voor de eigenaars een evidente keuze. Met keramiek kan je alle kanten uit qua kleuren en structuren en bovendien is het een hitte-, vlek- en krasbestendig materiaal, dat ook nog onderhoudsvriendelijk is.

Toch liever een ander materiaal voor je keukenwerkblad? Hier vind je een handig overzicht van de opties.

Volledig scherm © Studio Stapel / Contour Architecten

Interieur op maat

Vertrekkend vanuit hun eigen creativiteit en beroepservaring nam het koppel zelf de interieurinrichting voor hun rekening. Ze gaven daarbij de voorkeur aan maatwerk met hoogwaardige materialen. De keuken en het tv-meubel bestaan bijvoorbeeld uit zwart houtfineer, de badkamermeubels uit wit Fenix laminaat met een matte, fluweelzachte afwerking, en de badkamerwanden kregen nog een waterdichte mortexbekleding mee.

Ook zo goed als alle andere ruimtes zijn van maatwerkkasten voorzien. Behalve in de keuken, leefruimte en badkamer vind je er in de wasplaats, dressing en slaapkamers. Zelfs het toilet op het gelijkvloers kreeg een kast op maat! Verder zijn de plafondhoge binnendeuren, de glazen deur die de hal van de leefruimte scheidt en de nieuwe trap volledig op maat gemaakt. De trap die van het gelijkvloers naar de eerste verdieping leidt, is trouwens een replica van de originele. Die moest verdwijnen om vloerverwarming te kunnen installeren, maar ook omwille van de beperkte ruimte op het bordes. Dankzij de witte laklaag gaat de trap nu perfect op in de rest van het interieur.

Volledig scherm Contour Architecten Studio Stapel © Studio Stapel

Wat is kunst?

Het resultaat van de werken? Een volledig vernieuwde mijnwoning, die de authentieke architectuurelementen respecteert en pronkt met een tuinkamer waar je de buitenomgeving op en top kan beleven: exact wat Ann en Christophe voor ogen hadden. Het gezin heeft intussen ook zijn eigen accenten gelegd. Onder meer door de woning in te richten met hun kunstverzameling, die zowel uit erfstukken als uit eigen werken bestaat. Zo maakten ze van hun vernieuwde huis ook al helemaal hun nieuwe thuis. Een kunststukje op zich.

Lees ook op Livios:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios