Exclusief voor abonnees Mijnwerkerszoon Matty geniet op zijn luxejacht van 10 miljoen euro volop van Kroatië en al zijn pracht Tweede verblijf: luxejacht voor Kroatische kust Björn Cocquyt

06 juli 2019

08u00 0 Woonvideo A ls kleine jongen al droomde Matty Zadnikar (57) van een jacht. Op zijn tiende ging hij met zijn eerste eigen peddelboot het water op, vandaag vaart de Limburgse mijnwerkers­zoon met een Benetti Delfino 93’ van tien miljoen euro, de Bentley onder de jachten. «Maar het liefst van al delen we die luxe met onze gasten», zegt hij.

Wij hebben geluk en mogen twee dagen met Matty mee op een jachttrip langs de kust van Kroatië. Het is stralend weer als we in de haven van Split aankomen. Ter plaatse hoeven we niet lang naar het jacht van Matty te zoeken. Als we uitkijken naar het grootste, kunnen we er onmogelijk ver naast zitten, redeneren we. En dat blijkt te kloppen. Op het achterdek staan Matty en zijn vrouw Viviane (56) ons op te wachten, om ons naar de kamer te begeleiden.

Ondanks de beperktere oppervlakte blijkt ‘suite’ een betere omschrijving, want de inrichting en kwaliteit van afwerking in de kamers zijn top. De aankleding van het interieur is neutraal, tijdloos en uiterst stijlvol, met wit geoliede fineereik, fluweelzacht tapijt en een mix van witte en taupe tinten in de hoofdrol. Ook voor de bedden- en meubelkeuze, met onder meer zetels van Poltrona Frau, was alleen het beste goed genoeg.

«We hebben ontelbare uren gespendeerd aan het opmaken van de plannen, telkens speurend naar puntjes die nog verbeterd konden worden», zegt het koppel. «Alles moest kloppen om gasten een zorgeloze tijd aan boord te kunnen bezorgen.»

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis