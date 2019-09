Mieke renoveert appartement met amper 17.500 euro Redactie

02 september 2019

11u00

Mieke Ruysschaert uit Helchteren kocht op haar vijfentwintigste een appartement in Houthalen-Oost. Samen met haar vader stortte ze zich een jaar lang op het verbouwen daarvan. En dat met een budget van amper 17.500 euro. Aan bouwsite Livios vertelt ze hoe ze dat voor mekaar heeft gekregen.

Na haar studie Toerisme had Mieke (40) de reiskriebels te pakken. Na enkele jaren reizen en werken in het buitenland was ze klaar om zich te settelen. “Ik had al gehuurd en dat voelde als weggegooid geld”, vertelt Mieke. “Investeren leek me veel beter, ook op langere termijn. Door de woonbonus was het toen fiscaal interessant om te investeren in een eigen eigendom. Ik ging op zoek en vond uiteindelijk een klein appartement om te renoveren. Ik zag het als een goede eerste thuis en tegelijk als investeringspand.”

De kat uit de boom kijken

De zoektocht naar een appartement was allesbehalve evident. “Mijn startbudget was beperkt en veel kleine appartementen waren er niet. Het was een kwestie van geduld hebben en de kat uit de boom kijken.” Na negen maanden stuitte Mieke op een klein appartement in Houthalen-Oost. “De eigenaars hadden problemen gehad met hun huurder en wilden het zo snel mogelijk verkopen.”

Veel werk aan de winkel

Een instapklaar appartement lag boven Miekes budget. “Gelukkig zag ik de mogelijkheden van renoveren. Het leek me een grote uitdaging om iets te transformeren naar mijn eigen smaak en er mijn stempel op te drukken”, legt Mieke uit. “Het appartement zag er eerst beklemmend, ingesloten en deprimerend uit. De muren waren allemaal bekleed met houten witgeschilderde latjes. Er waren oude elektrische kachels die vernieuwd moesten worden. Ook de keuken had zijn beste tijd gehad en de berging lag in de badkamer. Bovendien hing de boiler boven het toilet, dat onder het badkamerraam stond.”

Handen uit de mouwen

Het appartement werd volledig gestript. De afbraak- en isolatiewerken namen Mieke en haar vader voor hun eigen rekening. Ook de nieuwe wanden van gipskarton hebben ze zelf geplaatst. “De rest werd uitbesteed”, vertelt Mieke. “Nieuwe elektriciteit, dubbele beglazing, extra dakramen, inbouwkasten op maat, een nieuwe keuken, badkamer en elektrische kachels.”

Open, licht en luchtig

Open, licht en luchtig. “Zo moest het worden”, vertelt Mieke. “We hebben alle binnenmuren en drie valse plafonds eruit gehaald. Toen voelde het alsof het pand terug lucht kreeg. We hebben het dak opnieuw geïsoleerd en nieuwe binnenmuren geplaatst. In de muur tussen de living en slaapkamer werd een opening gelaten voor een open gevoel. In de living, keuken en badkamer kwamen extra dakramen voor meer lichtinval. De woonkamer is afgewerkt met lichte vloeren met houtstructuur, witte maatkasten en licht geverfde open balken voor een luchtig effect.” Bekijk hier meer foto’s van de loft van Mieke.

17.500 euro renovatiebudget

Mieke had een beperkt renovatiebudget maar wou niet inboeten aan kwaliteit. “Met 17.500 euro heb ik de volledige verbouwing kunnen realiseren. Dit budget was enkel haalbaar doordat ik op bepaalde kostenposten heb kunnen besparen. Op de keuken kreeg ik 60% korting omdat het een toonzaalmodel was. We hebben ook een partij isolatie kunnen opkopen aan een fractie van de prijs. De badkamermeubelen heb ik met 20% korting kunnen kopen. En de inbouwkasten zijn door een bevriende schrijnwerker gemaakt. We hebben er het maximale uit gehaald.”

25% meer waard

Mieke heeft zelf jaren in de miniloft gewoond en die daarna verhuurd. “De huurders betalen mijn investering mee af. Mocht ik de miniloft verkopen, dan heb ik mijn volledige investering, zowel het aankoop- als renovatiebedrag, terugverdiend. Ik schat dat ik er zelfs zo’n 25% meer voor zou kunnen vragen.”

Verbouwtips

De beste verbouwtips? “Denk goed na over het gebruik van ruimtes en materialen. Ik had steeds in mijn achterhoofd dat het een investeringsappartement was. Bij de keuze van de inrichting heb ik er rekening mee gehouden dat het aantrekkelijk moest zijn voor potentiële huurders”, vertelt Mieke. “Gun jezelf ook af en toe een pauze tijdens de werken en hou een reservebedrag achter de hand voor onverwachte kosten.”

