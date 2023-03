Microwoningen zijn hyperpopulair in Amsterdam

Amsterdam is koploper in aantal microwoningen. Uit een onderzoek van Kadaster Nederland blijkt dat in 20 jaar tijd de verkoop van kleine woningen gestegen is van 3.600 naar 5.100 in Nederland. Daarvan is 51 procent verkocht in de vier grootste steden van het land. De hoofdstad Amsterdam steekt erboven uit in vergelijking met Rotterdam, Den Haag en Utrecht.