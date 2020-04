Meubelsector vreest “bloedbad" bij solden in augustus Bjorn Cocquyt

07 april 2020

14u13 1 Woon. Nadat eerder handelsfederatie Comeos liet verstaan niet gewonnen te zijn voor een verschuiving van de solden naar augustus, blijkt ook de meubelsector gekant tegen het idee waar verschillende politici mee spelen . “Als we het momentum van de solden verliezen, vrezen we voor een bloedblad”, klinkt het bij Navem.

De Nationale Vereniging van Meubelhandelaars, die 110 leden en zo’n 350 winkels telt, is duidelijk in haar communicatie. “Veel mensen zitten werkloos thuis en houden de knip op de portefeuille. Als we opnieuw mogen opstarten, zal dat al moeilijk genoeg zijn, want de consument zal niet prioritair in meubels investeren. Als dan ook nog eens een belangrijke verkoopperiode als de solden naar achter geschoven wordt, is het hek helemaal van de dam”, vertelt Tom Steenhoudt.

“Bij een verplaatsing van de solden zullen meubelhandelaars van maart tot september nagenoeg geen inkomsten hebben. De consument wacht in gewone omstandigheden al in juni op de solden. Als die periode verschuift naar augustus zal hem dat niet beletten om eerder korting te vragen. De meeste handelaars, die al serieus onder druk staan en aan lage marges werken, zullen daar noodgedwongen aan toegeven. Concreet zou dat dus neerkomen op twee maanden solden. Met alle gevolgen van dien.”