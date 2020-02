Gesponsorde inhoud Meten is weten: “Met de digitale meter kan ik mijn verbruik perfect opvolgen” Aangeboden door FLUVIUS

17 februari 2020

14u54 0 WOON. Sinds september vorig jaar is Dominique De Roeck uit Sint-Denijs-Westrem de tevreden eigenaar van een digitale meter: de energie die zijn zonnepanelen opwekken, zet hij maximaal in. “Elke week volg ik mijn verbruik nauw op.”

Om zijn woning uit 1990 te verduurzamen, liet Dominique De Roeck in augustus vorig jaar zonnepanelen installeren. “Er liggen zeventien panelen van 300 Wattpiek op het dak. Niet in een typische opstelling, maar volledig volgens mijn smaak ingericht. Samen hebben de panelen, die zuidoost gericht staan, een maximaal vermogen van 5,1 kilowattpiek.” Dominique heeft zelf berekend dat hij met zijn zonnepanelen en omvormer van 3 kilowatt aan een minimale productie van 4.200 kilowattuur per jaar zit.” Voor de omvormer moest ook de elektriciteitskast volledig worden aangepast. Samen met de installateur van de zonnepanelen kwam er een elektricien langs om de verschillende koppelingen naar de omvormer te voorzien, en om de exclusieve nachtzekeringen om te schakelen naar enkel dagstroom.

Verbruik rechtstreeks aflezen

Een dikke maand na de plaatsing van de zonnepanelen, werd er op 23 september bij Dominique ook een digitale meter geplaatst. “En daar ben ik echt tevreden over. Als je graag wil opvolgen hoeveel je opwekt en verbruikt, is dit de ideale installatie. Het is misschien een cliché, maar meten is weten. Je kan op je digitale meter letterlijk alles aflezen: hoeveel kilowatt je injecteert op het net en hoeveel je verbruikt. Je krijg een voorstelling van een achttal paramaters die je rechtstreeks kan aflezen.”

Klaar voor nieuwe energiebronnen

Dominique had in zijn woning elektrische convectoren. “Maar die heb ik laten vervangen door een gasinstallatie. Dus momenteel heb ik enkel nog een boiler die op elektriciteit werkt. Mijn huidig verbruik is 3.300 kilowattuur en we betalen een forfaitaire bijdrage van 95 euro per kilowatt van de omvormer. Met mijn omvormer komt dat dus neer op 285 euro.” Die bijdrage hangt af van je netbeheerder. Op de omvormer heeft Dominique een onderhoudsverzekering van 25 jaar. “Maar tussen dit en pakweg vijftien jaar zullen er waarschijnlijk andere alternatieve energiebronnen zijn, zoals waterstofgas of de warmtebatterij op zout. Ik ben van plan om tegen dan mijn zonnepanelen te vervangen door een andere vorm van stroomopwekkers die niet enkel afhankelijk zijn van zonlicht, waarmee ik dan mijn eigen brandstof zal kunnen produceren.”

Hoger rendement

Ben je ook van plan om zonnepanelen en een digitale meter te laten installeren? Dominique geeft je graag nog enkele gouden tips mee:

• “Heb je een dak dat oostwest gericht is? Laat dan zowel in het westen als in het oosten panelen leggen. Verdeel ze gelijk over beide dakhelften en neem een kleinere omvormer. Zo heb je een grotere opbrengst en een lagere prosumentenbijdrage. Je rendement zal ook een pak hoger liggen, op dagen waarbij de zon de hele dag of enkel ‘s morgens of ’s middags veel schijnt, dan wanneer alle panelen enkel op het oosten of het westen zijn gericht.”

• “Vandaag zijn zonnepanelen krachtiger en goedkoper. Pas je jouw offerte aan wegens budgetinschattingen? Let er dan op dat meer panelen een grotere omvormer vragen, en minder panelen een kleinere.”