Met welke renovaties maak je het grootste verschil? “Besparingspotentieel tot wel 1.800 euro per jaar met deze ingreep”

Maar 3% registra­tie­rech­ten betaald bij aankoop van je nieuwe woning in plaats van 12%? Hier moet je op letten: “Er wordt scherp gecontro­leerd”

Op de aankoop van je enige eigen woning betaal je in Vlaanderen in principe 3 procent registratierechten. Maar daarvoor gelden wel enkele belangrijke voorwaarden. En de Vlaamse Belastingdienst kan je achteraf ook controleren. Onze geldexperte Ayfer Aydogan, advocate aan de balie van Antwerpen, vertelt waar je op moet letten. “Mensen denken vaak dat je minstens zes maanden in je nieuwe woning moet blijven wonen, maar dat is een misvatting.”