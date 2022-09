Met vloerisolatie bespaar je tot 15% op je energiefactuur: hoeveel kost het? En wat komt erbij kijken?

LiviosIsolatie drukt de stookkosten en verhoogt de energiescore van je woning. Bij renovatieprojecten wordt het dak dan ook doorgaans geïsoleerd. En soms krijgen de buitenmuren nog een extra isolatielaag. Maar wist je dat ook vloerisolatie tot de mogelijkheden behoort? Bouwsite Livios zocht uit wat er allemaal bij vloerisolatie komt kijken en of het de investering waard is.

Welke besparing levert vloerisolatie op?

De meeste warmte ontsnapt uit je woning via de ramen, de muren en het dak. Maar ook via de vloer gaat meer gestookte warmte verloren dan je zou denken. Met vloerisolatie bespaar je tot 15% op je energiefactuur. Hoeveel minder je zal moeten stoken, hangt af van het soort vloerisolatie en de dikte van het isolatiemateriaal.

Extra isolatie betekent ook een betere energiescore en dus een hogere waarde van je woning. Vloerisolatie op tussenverdiepingen of bij appartementen werkt bovendien geluiddempend. En vloerisolatie is ook gewoon erg comfortabel. Niemand loopt in de winter graag over een koude vloer.



Hoe wordt vloerisolatie geïnstalleerd?

Vloerisolatie wordt doorgaans via de kruipruimte onder je woning geïnstalleerd. De aannemer bevestigt het isolatiemateriaal in dat geval tegen het plafond van de kruipkelder. Daarvoor moet de kruipkelder wel minstens 40 centimeter hoog zijn. Is de kruipruimte niet hoog genoeg, dan kan je eventueel de bodem van de kruipkelder isoleren. Al is het rendement van zo’n bodemisolatie eerder beperkt.

Is je woning niet uitgerust met een kruipruimte of kelder? Dan moet je de vloerisolatie langs boven aanbrengen. Het is in dat geval nodig om de hele vloer uit te breken en daarna nieuwe vloerbedekking te voorzien. Houd er rekening mee dat vloerisolatie ruimte vergt. Mogelijk komt de vloer na de installatie van vloerisolatie enkele centimeters hoger te liggen. Dat hangt af van de isolatiedikte en van hoeveel bouwmateriaal je onder de vloer kan wegnemen. Een opgehoogde vloer is niet ideaal, want je verliest zo leefruimte en de deuren moeten aangepast worden. Een dure klus dus. Bereken daarom vooraf zeker hoeveel ruimte de isolatie precies zal innemen om een verhoogde vloer te vermijden.

Kan je vloerisolatie combineren met vloerverwarming?

Wanneer je beslist om de vloer te isoleren, is het een goed idee om meteen ook vloerverwarming te installeren. De vloerverwarming komt dan net onder de nieuwe vloerbedekking, als je isoleert via de bovenzijde, of bovenop de isolatielaag, wanneer je vloerisolatie aanbrengt vanuit de kruipruimte.

Wil je vloerverwarming én vloerisolatie plaatsen bij een renovatieproject? Dan moet je opnieuw rekening houden met de opbouwhoogte. Er is wel wat ruimte nodig om het vloerverwarmingssysteem en de isolatielaag te installeren.

Hoeveel kost vloerisolatie?

Hoeveel je betaalt voor de vloerisolatie, hangt van heel wat factoren af. Er is natuurlijk de te isoleren oppervlakte, maar ook het isolatiemateriaal, de dikte van de vloerisolatie en obstakels tijdens de werken bepalen de prijs. Elke aannemer hanteert bovendien andere tarieven en voorrijkosten.

De isolatiematerialen zelf kosten doorgaans tussen de 20 en 40 euro per m². Wanneer je de kruipruimte kan isoleren, dan ben je het goedkoopst uit. Reken dan op 30 tot 50 euro per m² voor het project. Moet de bovenkant van de vloer geïsoleerd worden omdat er geen kruipruimte is, dan betaal je tot drie keer zoveel.

Kan je een premie aanvragen voor vloerisolatie?

Gelukkig kan je de kosten van vloerisolatie enigszins drukken met premies. In Vlaanderen kan je aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie wanneer je vloerisolatie installeert. In woningen ouder dan tien jaar worden de werken bovendien uitgevoerd tegen een verlaagd btw-tarief van 6%. Om aanspraak te maken op de premie, moet het isolatiemateriaal wel een bepaalde minimumdikte hebben. Hoe dik de isolatielaag moet zijn, hangt af van het isolatiemateriaal en of het om een nieuwbouwwoning of een renovatieproject gaat.

Hoeveel je precies terugbetaald krijgt, varieert tussen 35 en 50% van je totale factuur. Het hangt af van je inkomen en je gezinssituatie. Op de website van de Vlaamse overheid vind je daar alle info over terug.

