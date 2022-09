Met gevelisolatie kan je jouw verwarmingskosten met 30 procent verlagen: voor wie is het interessant? En wat kost het?

Je buitengevel isoleren is volgens xthermo interessant als je je woning een nieuwe look wil geven én tegelijk wil besparen op je energiefactuur. “Het binnencomfort van de woning verbetert en ook de waarde van de woning stijgt na het plaatsen van een buitengevelisolatiesysteem”, zegt Lien Anthoons van xthermo.

“Buitenmuren die koud aanvoelen in de winter, muren die minder dan 30 cm dik zijn, de afwezigheid van isolatiemateriaal in de spouw: dat zijn allemaal elementen die erop wijzen dat het isolerend vermogen van de gevel niet optimaal is. Ook aan je energiefactuur zal je zien dat de gevel onvoldoende geïsoleerd is.”

Aanpakken van kritische zones

In de praktijk zijn er drie manieren om je buitengevel te isoleren: aan de buitenzijde, aan de binnenkant of via de spouw. Bouwfysisch gezien is het isoleren van een woning aan de buitenzijde de beste manier van isoleren, laat xthermo weten. Op die manier ben je immers zeker dat de isolatielaag mooi doorloopt over de hele woning, en is het makkelijk om de isolatie te laten aansluiten op de dakisolatie, de ramen, de deuren enzovoort.

Let op: Isoleren langs de buitenzijde is niet altijd een optie, bijvoorbeeld wanneer de bestaande gevel zich op een perceelgrens bevindt of te dicht bij de straat staat. Lees hier hoe je kan isoleren langs binnen of via de spouw.

Werk voor professionals

Buitenisolatie werk is voor professionals. “Je hebt die extra aandacht nodig voor detaillering, zoals de aansluiting van het isolatiesysteem met het dak, ramen, deuren en andere materialen. Alles dient lucht-, regen- en winddicht geplaatst te worden. En in het geval van een afwerking met een pleister, bijvoorbeeld, moet je het ook vakkundig aanbrengen om scheuren te vermijden.” Bovendien komen gevelisolatiesystemen enkel in aanmerking voor premies als ze geplaatst zijn door professionals.

Vergunningen?

Wie zijn woning aan de buitenzijde wil isoleren, kan daarbij ook kiezen om het uitzicht van de gevel te veranderen door een ander soort gevelbekleding te kiezen. Denk maar aan een pleister, maar ook hout of baksteenstrips behoren onder meer tot de opties. Maar, als je iets verandert aan een voorgevel, heb je meestal een vergunning nodig. Die kan je bekomen bij onder meer het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid of bij Stad Brussel.

Volledig scherm Wie de gevel van z’n huis isoleert, moet ook een nieuwe gevelbekleding kiezen. © ThinkStock

Ook moet je rekening houden met de rooilijn: de grens tussen private gronden – je woning – en openbare gronden – het voetpad en de straat. “Het Vlaamse rooilijndecreet staat weliswaar toe dat je de rooilijn met de plaatsing van een isolatiesysteem tot 14 cm – en soms zelf meer – mag overschrijden. Voor werken aan de zij- of achtergevel heb je in principe geen vergunning nodig als er geen stabiliteitswerken aan te pas komen, zoals bijvoorbeeld een extra fundering.”

100 tot 150 euro per m²

Wat het kost om je gevel aan de buitenkant te isoleren, hangt af van verschillende factoren: de oppervlakte van de te bekleden gevel, het aantal hoeken en schuine zijden, de bereikbaarheid voor de aannemer, de dikte van de isolatielaag en de gewenste afwerking. “Je vraagt best een offerte op maat van jouw project. Dan kom je niet voor verrassingen te staan”, is het advies van Lien Anthoons. Volgens isolatie-info.be kost de plaatsing van buitengevelisolatie gemiddeld tussen 100 en 150 euro per m², inclusief btw, plaatsing en afwerking van de gevel.

Quote Doorgaans ligt de terugver­dien­tijd van je investe­ring tussen zeven en tien jaar. Als de energie­prij­zen blijven stijgen, zal die tijd alleen maar afnemen. Lien Anthoons, xthermo

Terugverdientijd

“Doorgaans ligt de terugverdientijd van je investering tussen zeven en tien jaar. Als de energieprijzen blijven stijgen, zal die tijd alleen maar afnemen. De terugverdientijd van de investering is echter wel afhankelijk van je energiecontract en de performantie van je isolatiesysteem.”

Premies

Je woning isoleren langs de buitenzijde geeft, net als de twee andere methodes, recht op een premie. Het bedrag hangt af van waar de woning zich precies bevindt, hoe oud die is en of je de woning zelf bewoont dan wel verhuurt.

Wie zijn woning in Vlaanderen voorziet van buitengevelisolatie, kan rekenen op premies vanaf 30 euro per m². Afhankelijk van je inkomen kunnen de premies oplopen en uitgebreid worden met extra’s, zoals een renteloze lening voor je renovatiewerken. In Brussel kom je naargelang je inkomen in aanmerking voor een premie tussen 50 en 90 euro per m².

