Met een gerust hart op vakantie? Zo laat je je huis veilig achter

De politie registreert tientallen woninginbraken per dag in België. Breng je je verlof binnenkort door op een strand in de zon? Bouwsite Livios geeft je vijf tips om je woning veilig achter te laten.

1. Sluit je woning af

Je achterdeur en ramen op de benedenverdieping zijn populair bij inbrekers. Staat er nog een raam op kiep? Zijn al je deuren gesloten? Controleer alles nog eens voor je vertrekt. Er bestaan ook verschillende oplossingen om je ramen extra te beveiligen. Deze ingrepen kan je zelf uitvoeren.

2. Laat geen sleutels rondslingeren

Ligt er bij jou altijd een reservesleutel onder de mat of bloempot aan je achterdeur? Dit is de plaats bij uitstek waar inbrekers eerst zullen kijken. Vergeet dus niet om deze sleutel op te bergen voordat je vertrekt. Laat ook geen sleutel op je deur zitten die inbrekers via het raam kunnen zien. Het raampje naast je deur inslaan en zo binnen geraken, is snel gebeurd.

3. Ruim je woning en tuin op

Sluit je tuinhuis af. Je wil toch niet dat inbrekers er zomaar binnenwandelen en met je eigen gereedschap je achterdeur forceren? Laat ook geen ladder onbeschermd rondslingeren. Ruim je tuin op voordat je vertrekt, zodat inbrekers niets vinden dat hen nog van pas kan komen. Ook in je woning leg je best geen kostbare spullen in het zicht. Berg je laptop of iPad netjes op.

4. Zorg voor een levendige indruk

Inbrekers gaan vaak op zoek naar een huis dat een verlaten indruk geeft. Zorg ervoor dat het lijkt alsof er iemand aanwezig is. Een levendige indruk schrikt inbrekers af. Tuinverlichting die automatisch aanspringt wanneer iemand nadert, kan helpen. Of wat dacht je van slimme verlichting? Zo doe je zelf via je smartphone op regelmatige tijdstippen een lamp in je woning aan en uit.

5. Licht je buren in

Een andere maatregel die je kan treffen: sociale controle. Vraag aan je buren of familie om een oogje in het zeil te houden. Laat ze de post uithalen, je gordijnen open doen of je rolluiken neerlaten. Misschien kan je buurman zelfs zijn auto af en toe op je oprit parkeren? Wist je dat je ook de politie kan inlichten dat je op vakantie bent? Je kan gratis toezicht vragen tijdens je verlof.

Tip: ben je vaak van huis? Zo installeer je een alarm.

