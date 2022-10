Met dit verwarmingssysteem kan je tot 70 procent op je energiefactuur besparen: hoeveel kost het? En op welke premies heb je recht?

LiviosDe hoge energieprijzen vragen om zuinigere verwarmingssystemen. Gas en stookolie behoren stilaan tot het verleden en worden vervangen door warmtepompen. Een verwarmingssysteem in huis vernieuwen is echter niet goedkoop. Om de kosten te drukken, kan je rekenen op verschillende premies van de Vlaamse overheid. Bouwsite Livios zocht uit wat de zuinigste verwarmingssystemen zijn en welke premies je ervoor kan aanvragen.

De warmtepomp vervangt gasketels in nieuwbouwwoningen

Wie een nieuwbouwwoning plaatst, is vanaf 2026 verplicht om een elektrische warmtepomp te gebruiken als verwarmingssysteem. Gasketels zijn dan niet langer toegelaten. De energiezuinigste oplossing is een combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen. Zo bespaar je namelijk tot 70% op je energierekening.

Er zijn verschillende soorten warmtepompen: de lucht-luchtwarmtepomp, de lucht-waterwarmtepomp en de geothermische warmtepomp. Elk systeem heeft voor- en nadelen.

Welk type warmtepomp past bij jouw woning? Bekijk het hier in onze vergelijker.

Warmtepomp bij renovatie

Niet alleen bij nieuwbouw, ook bij een renovatie is de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen het overwegen waard. De voorwaarde is dan wel dat je woning goed geïsoleerd is. In slecht geïsoleerde woningen zou de warmtepomp namelijk te veel elektriciteit gebruiken en hoge energierekeningen veroorzaken.

Houd bij een renovatieproject wel rekening met bijkomende kosten. Wil je naast de warmtepomp ook vloerverwarming installeren en een nieuwe vloer plaatsen, dan krijgt het nieuwe verwarmingssysteem een stevig prijskaartje.

Volledig scherm De combinatie van warmtepomp en zonnepanelen is in heel wat gevallen het overwegen waard. © Getty Images/Image Source

Hoogrendementsketel

Voor wie bouwt of verbouwt met een beperkt budget, is een hoogrendementsketel momenteel nog steeds een optie. Een hoogrendementsketel is minder zuinig dan een warmtepomp, maar wel een stuk goedkoper. Voor zo’n 1.800 euro haal je er al eentje in huis. Belangrijk om te weten: een verouderde ketel vervangen levert tot 20 procent extra rendement op. Opgelet: een gasketel moet in Vlaanderen om de twee jaar door een erkende professional gekeurd worden. Lees hier hoe je een hoogrendementsketel in topconditie houdt.

Hybride verwarming

Is je woning onvoldoende geïsoleerd voor een warmtepomp? Dan is een hybride verwarmingssysteem een goede optie. Een hybride systeem bestaat uit enerzijds een condensatieketel op gas of stookolie en anderzijds een elektrische warmtepomp. Het systeem verbruikt de energiebron die op dat moment het goedkoopst is: elektriciteit of gas/stookolie. De installatie monitort daarvoor de energieprijs en de buitentemperatuur.

Kan je warmtepomp niet voldoende warmte halen uit de buitenlucht? Dan springt je ketel bij. Of is gas bijvoorbeeld goedkoper dan elektriciteit, dan zal de installatie automatisch overschakelen op je gasketel. Je combineert een hybride systeem het beste met zonnepanelen, die gratis elektriciteit opwekken voor je warmtepomp. Extra voordeel: verwarm je momenteel met een condensatieketel die nog in goede staat is, dan kan je die ketel combineren met een warmtepomp met hybride regelaar.

Een woning met een hybride warmtepomp verbruikt gemiddeld bijna 70 procent minder gas dan een woning met een traditionele cv-ketel op aardgas. Afhankelijk van het isolatieniveau van je woning, betaal je tussen de 8.000 en 15.000 euro (excl. btw) voor een dergelijk systeem.

Tip: investeer in een slim sturingsapparaat

De digitale meter laat je toe om op een efficiënte manier het warmte- en elektriciteitsverbruik in je woning te regelen. Dat kan via een automatisch, slim sturingssysteem. Je kan dat sturingsapparaat aansluiten op je elektrische accumulatieverwarming, een elektrische boiler, een warmtepomp of een warmtepompboiler. Zo bespaar je op elektriciteitskosten.

Volledig scherm Een slim sturingsapparaat helpt je niet alleen besparen op energie; je kan er in bepaalde gevallen ook een premie voor krijgen. © Getty Images

Welke premies kan je aanvragen voor een nieuw verwarmingssysteem?

De belangrijkste premie voor renovatiewerken is de Mijn VerbouwPremie. Dat is een nieuwe premie die verschillende oude premies van Fluvius omvat. Wanneer je een warmtepomp of een hoogrendementsketel plaatst, heb je mogelijk recht op een Mijn VerbouwPremie. Een overzicht:

1) Mijn VerbouwPremie voor een warmtepomp

Wie een warmtepomp installeert, krijgt een premie wanneer de woning voor 2014 op het elektriciteitsnet werd aangesloten. Is dat niet het geval, dan moet de omgevingsvergunning minstens vijf jaar oud zijn en moet de woning aan de EPB-eisen voldoen om de premie te kunnen aanvragen. De installatie van de warmtepomp moet bovendien gebeuren door een erkende RESCert-installateur en de warmtepomp moet een label A+ (of A++ voor een geothermische warmtepomp) hebben.

Hoeveel de Mijn VerbouwPremie voor een warmtepomp bedraagt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de soort warmtepomp en de datum van de eindfactuur. De basispremie voor een lucht-luchtwarmtepomp bedraagt 480 euro, voor een geothermische warmtepomp 6.400 euro en 4.800 euro voor een lucht-waterwarmtepomp geïnstalleerd vanaf 2022. Ga hier na hoeveel de premie voor jou precies bedraagt. Je krijgt de premie maximaal 1 jaar na de aanvraagdatum uitbetaald.

2) Mijn VerbouwPremie voor een hoogrendementsketel

Elke eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie en elke verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan een premie krijgen voor de installatie van een gascondensatieketel. De woning moet minstens 15 jaar oud zijn.

De Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel bedraagt 1.800 euro, met een maximum van 40% van het factuurbedrag, exclusief btw.

3) De EPC-labelpremie voor grote renovatiewerken

Ben je van plan om renovatiewerken uit te voeren die het energielabel van je woning sterk zullen verbeteren? Dan kan je daar de EPC-labelpremie voor aanvragen.

Een huis met EPC-label E of F moet na de renovatie minimaal label C halen. Appartementen met EPC-label D, E of F moeten zelfs het label B verkrijgen dankzij de renovatie. Je hebt vijf jaar om de energiebesparende renovatiewerken uit te voeren. Je vraagt de premie online aan bij Fluvius.

Deze premie is een vast bedrag dat afhangt van het behaalde energielabel en de soort woning. Renoveer je een appartement, dan krijg je 2.500 euro wanneer je energielabel B behaalt en 3.750 euro voor het energielabel A. Voor renovatiewerken in een woning met label E of F, krijg je 2.500 euro als je energielabel C haalt, 3.750 euro voor energielabel B en 5.000 euro voor energielabel A.

4) Premie voor een slim sturingsapparaat

Wie investeert in een slim sturingsapparaat om de elektrische verwarmingssystemen in huis te regelen, kan daarvoor een premie krijgen via netbeheerder Fluvius. De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 400 euro.

5) Gemeentelijke premies voor verwarmingssystemen

Daarnaast belonen sommige gemeentes een energiezuinig verwarmingssysteem met een eigen, bijkomende premie. Controleer op onze Premielinker of jouw gemeente een premie voor verwarmingssystemen heeft.

