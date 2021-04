Met deze werken kan je de verkoopwaarde van je woning vergroten

LiviosRenoveren doe je vooral voor je eigen comfort. Als je woning daardoor meer opbrengt bij verkoop, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar weet dat je er niet alle investeringen ook werkelijk terug uithaalt. Welke ingrepen betekenen een meerwaarde voor je woning of welke werken leiden tot een snellere verkoop? Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

Sneller verkocht

Gezinnen gaan meer en meer op zoek naar instapklare woningen. Een gerenoveerde woning is dan ook een grote meerwaarde voor potentiële kopers. Ze hoeven de woning niet meer zelf onder handen te nemen en kunnen er meteen intrekken. Gerenoveerde, instapklare woningen zijn dus meer in trek dan niet-gerenoveerde woningen en geraken doorgaans sneller verkocht.

Hogere verkoopprijs?

Kan je een gerenoveerde woning ook aan een hogere prijs verkopen? Je gevel, dak of vloer extra isoleren brengt natuurlijk een relatief hoge kost met zich mee. Het wil niet zeggen dat je deze investering er ook uithaalt bij een latere verkoop. Toch is een instapklare woning een grote troef en kan je deze aan een hogere prijs aanbieden. Zeker nu de woningprijzen stijgen en er nog massaal veel vraag is naar woningen.

Renoveer voor jezelf

De gouden regel bij een renovatie: renoveer in de eerste plaats voor jezelf en voor je eigen comfort. Een nieuwe badkamer of keuken mogen dan wel meteen in het oog springen bij potentiële verkopers, ze bieden geen garantie op een hogere doorverkoopwaarde want smaken verschillen. Wel kan het zijn dat je woning sneller wordt verkocht.

Focus daarom bij een renovatie op belangrijke en structurele zaken die voor jou een verschil maken qua comfort of energieverbruik. Denk maar aan isolatie. Met gevelisolatie bijvoorbeeld zorg je ervoor dat er minder warmte ontsnapt waardoor je geen torenhoge stookkosten meer hebt. Ook nieuwe ramen en deuren zorgen voor een frisse look en hebben een gunstig effect op je energiefactuur.

- Keuken- en badkamerrenovatie:

De keuken en badkamer zijn twee belangrijke ruimtes in huis. Renoveer je deze kamers? Reken dan gemiddeld op een kostprijs van 25.000 euro. Als je je woning verkoopt, kan dit een meerwaarde van 10.000 euro betekenen. Je verdient je investering niet terug, maar je woning raakt misschien wel sneller verkocht.

- Nieuwe ramen:

Om nieuwe ramen te installeren, kunnen de kosten al snel oplopen tot 20.000 à 25.000 euro. Deze investering verdien je bij een verkoop moeilijk terug. Wel zorgt het ervoor dat je huis er aantrekkelijker uitziet. Lees hier waarop je moet letten.

- Gevelrenovatie:

Je voorgevel laten reinigen is een relatief goedkope ingreep. Reken hiervoor op zo’n 4.000 tot 6.000 euro. Deze investering verdien je wel makkelijk terug als je je woning verkoopt. Het kan je zelfs een meerwaarde opleveren. Ook zal je je woning makkelijker kunnen verkopen, omdat ze nieuwer oogt.

Ben je benieuwd welke ingrepen echt een verschil maken? Bekijk zeker deze 16 mogelijke winstmakers.

Maak duurzame en energetische keuzes

Hoe sneller je de energie-efficiëntie van je woning verbetert, hoe beter voor jou als bewoner. Want zo bespaar je op energiekosten. Ook duurzame technieken zoals zonnepanelen of een vernieuwde condensatieketel hebben een positief effect op je energierekening. En je trekt ook potentiële kopers aan, want zij hoeven de werken niet meer uit te voeren. De EPC-score van een woning speelt ook steeds een belangrijkere rol voor kandidaat-kopers. Woningen met een goede EPC-score zijn erg gegeerd en zullen ook sneller verkocht worden.

Kleine ingrepen maken ook al een verschil

Ben je van plan om je woning te verkopen? Besef dan dat een eerste indruk een belangrijke rol speelt bij potentiële kopers. Zelfs met kleine niet-ingrijpende aanpassingen kan je al een verschil maken om je woning sneller te verkopen. Denk maar aan een opgeruimde woning, een tuin die verzorgd oogt of een nieuw laagje verf in een frisse, hedendaagse kleur. Deze kleine ingrepen kunnen al leiden tot een snellere verkoop of tot een hogere verkoopprijs.

Waag jij je binnenkort aan een renovatie? Ontdek alles wat je moet weten in het gratis (ver)bouwboek Verstandig Bouwen en Renoveren.

Bron: Livios