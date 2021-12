Met deze verwarmingssystemen kan je zuiniger verwarmen én deze premies kan je ervoor aanvragen

LiviosDoor de hoge energieprijzen is een zuinig verwarmingssysteem vandaag geen overbodige luxe. Omschakelen is vaak niet goedkoop, maar gelukkig kan je in sommige situaties aanspraak maken op een premie. Maar wat is nu het zuinigste systeem? En met welke kosten moet je rekening houden? Bouwsite Livios maakt een overzicht.

Wie bouwt, is vanaf 2026 verplicht om een elektrische warmtepomp te gebruiken om zijn woning te verwarmen. Dat besliste de Vlaamse Overheid eerder in november. Tot die tijd kan je nog verschillende richtingen uit bij het kiezen of vervangen van je verwarmingsinstallatie. Bij nieuwbouw kies je, gelet op de schommelende energieprijzen, best voor een warmtepomp in combinatie met vloer- of muurverwarming. Zeker met zonnepanelen op het dak is dat de meest efficiënte oplossing. Met een warmtepomp bespaar je namelijk tot 70% op je energierekening, op voorwaarde dat je zelf elektriciteit opwekt via zonnepanelen. Bekijk hier welke warmtepomp past bij jouw situatie.

Warmtepomp bij renovatie

Niet alleen bij nieuwbouw, ook bij een renovatie is de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen het overwegen waard indien je woning goed geïsoleerd is. Afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest, heb je bij een renovatie recht op een premie tussen 300 en 4.000 euro. Zo krijg je voor een lucht-luchtwarmtepomp 300 euro, voor een hybride lucht-waterwarmtepomp 800 euro en voor een lucht-waterwarmtepomp 1.500 euro. Wie investeert in een geothermische warmtepomp kan rekenen op een premie van 4.000 euro. Bekijk hier andere richtprijzen voor warmtepompen.

Bij een renovatie komen er wel nog extra kosten bij. Ligt er nog geen vloerverwarming in de woning, dan moet je die installatie meetellen in de totale kosten, net zoals een nieuwe vloer. De precieze kostprijs daarvan op voorhand bepalen, is moeilijk. Ben je aan het renoveren maar heb je nu nog niet voldoende budget voor een warmtepomp? Met deze tips hou je alle opties open.

Ventilo-convectoren zijn een alternatief voor vloerverwarming. Net zoals vloerverwarming werken ze met lage vertrektemperaturen en zijn ze dus efficiënter, zuiniger en goedkoper dan radiatoren. De prijs schommelt gemiddeld rond de 1.000 euro. Lees hier meer over ventilo-convectoren.

Hoogrendementsketel

Voor wie bouwt of verbouwt met een beperkt budget, is een hoogrendementsketel momenteel nog steeds een optie. Die is minder zuinig dan een warmtepomp, maar wel een pak goedkoper. Voor zo’n 1.800 euro haal je er al een in huis. Belangrijk om te weten: een verouderde ketel vervangen levert tot 20 procent extra rendement op. Lees hier hoe je een hoogredementsketel in topconditie houdt.

Voor het plaatsen van een gascondensatieketel kom je in Vlaanderen in aanmerking voor een renovatiepremie indien je een verwarmingsketel met hoog rendement plaatst om je volledige woning mee te verwarmen. De premie bedraagt tot 30 procent van de goedgekeurde facturen.

Hybride verwarming

Is je woning onvoldoende geïsoleerd voor een warmtepomp? Dan is een hybride verwarming een goede optie. Een hybride systeem bestaat uit een condensatieketel op gas of stookolie en een elektrische warmtepomp en doet een beroep op de energiebron die momenteel het goedkoopste is: elektriciteit of gas/stokolie. Daarbij houdt de installatie rekening met de energieprijs en de buitentemperatuur.

Kan je warmtepomp niet voldoende warmte halen uit de buitenlucht? Dan springt je ketel bij. Of is gas bijvoorbeeld goedkoper dan elektriciteit, dan zal de installatie automatisch overschakelen op je gasketel. Je combineert een hybride systeem best met zonnepanelen, die gratis elektriciteit opwekken voor je warmtepomp. Extra voordeel: verwarm je momenteel met een condensatieketel die nog in goede staat is, dan kan je hier een warmtepomp met hybride regelaar naast plaatsen.

Een woning met een hybride warmtepomp verbruikt gemiddeld bijna 70 procent minder gas dan een woning met alleen een traditionele cv-ketel op aardgas. Afhankelijk van het isolatieniveau van je woning, betaal je er 8.000 tot 15.000 euro (excl. btw) voor. Voor een hybride lucht-waterwarmtepomp heb je in een bestaande woning recht op een premie tot 800 euro.

Verwarming vernieuwen? Bekijk via de premielinker op welke premies je recht hebt.

