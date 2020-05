Met deze tips zien je houten tuinmeubelen er weer als nieuw uit Redactie

Geniet je nu ook meer dan ooit van je tuin en terras? Maar merk je daarbij op dat je houten tuinmeubelen wel eens een onderhoudsbeurt kunnen gebruiken? Met deze tips van bouwsite Livios geef je ze zelf een grondige make-over.

Meubelen worden gemaakt van tropische houtsoorten zoals teak en bangkirai. Die laatste houtsoort wordt graag gebruikt voor zwaardere constructies zoals steigers en terrassen, maar is eveneens geschikt om ander tuinmeubilair uit te vervaardigen. Tropisch hout is dan wel erg slijtvast, toch is het belangrijk dat je het goed onderhoudt. Hetzelfde geldt voor zachte houtsoorten in de tuin.

Tip: Van plan om houten tuinmeubels aan te schaffen? Hout dat met zekerheid afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos herken je aan het FSC-keurmerk.

Stap 1: tropisch hardhout onderhouden

Hét voordeel van tropische houtsoorten als teak en bangkirai is dat je er nauwelijks naar hoeft om te kijken. Onbehandeld tropisch hardhout krijgt na verloop van tijd een zilvergrijze patina. Vind je die mooi, dan volstaat het om tuinmeubelen uit tropisch hout één keer per jaar met een natuurlijke zeepoplossing te reinigen en daarna af te spoelen met een tuinslang. Wil je per se de originele kleur bewaren, dan behandel je de meubelen één tot twee keer per jaar met speciale olie, die de natuurlijke oliën vervangt.

Voor de meeste tropische houtsoorten zijn er aparte oliën verkrijgbaar, afgestemd op de specifieke eigenschappen en kleur van de soort. Aanbrengen doe je met een borstel of een zachte doek op een zuiver en droog oppervlak. Volg in ieder geval de gebruiksaanwijzingen van het product.

Opgehoopt vuil of mos kan je met een houtreinigingsmiddel verwijderen, maar laat het niet zover komen en borstel tuinmeubelen regelmatig af met een harde borstel (geen stalen borstel). Grijs geworden tropisch hardhout kan je terug de oorspronkelijke uitstraling bezorgen door het te ontgrijzen en opnieuw te beschermen. In de handel vind je de hiervoor bestemde producten.

Stap 2: zachthout onderhouden

Behalve tropisch hardhout, dat van nature al beschermd is, worden tuinmeubelen ook uit zachte houtsoorten (bijvoorbeeld vuren of grenen) vervaardigd, die niet bestand zijn tegen houtrot en schimmels, maar op voorhand verduurzaamd worden met impregneerolie. Tuinmeubilair uit zachthout dat nog niet is behandeld met een impregneermiddel, moet je zelf voorbehandelen. Doe dat met minstens 3 lagen impregneermiddel.

Tuinmeubelen, tuinafsluitingen, windschermen, tuinhuizen en bloembakken uit zachthout hebben verder baat bij een regelmatige behandeling met een beschermende beits. Zorg steeds dat het tuinhout zuiver, droog en mosvrij is voor je het behandelt. Roer de beits goed om. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Breng de beits aan met behulp van een platte kwast. Strijk in de richting van de vezels, zodat de beits gemakkelijker in het hout kan doordringen. Laat de beits 3 tot 6 uren (raadpleeg de verpakking) drogen en breng dan een tweede laag aan. Voor beits met een satijnglans schuur je de ondergrond eerst met schuurpapier voor een betere hechting. Breng op nieuw houtwerk minstens 3 lagen beits aan en raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Eindelijk werk maken van klussen die je al zo lang wou doen? In je huis of tuin? Ontdek informatie en inspiratie in het dossier #klusinuwkot van Livios.

