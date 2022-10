Met deze tips maak je voorgoed komaf met een vieze geur in het toilet

vtwonenBij het toilet denken we niet meteen aan een fris geurende bloemenweide. Maar wanneer je deze trucs van vtwonen.be toepast komt het in ieder geval aardig in de buurt. En dat zónder lelijke verfrisser weg te zetten.

Begin bij de basics

Tip nummer één, en deze zou voor de hand moeten liggen: maak het toilet regelmatig grondig schoon. Geef de boel minstens één keer per week een grondige poetsbeurt. Neem daarbij ook de vloer en muur rondom en de buitenkant van het toilet mee. Lees hier hoe je het toilet écht goed schoonmaakt.

Lees ook Vieze geur in huis: 6 oorzaken en oplossingen

Scheerschuim

Kom je van een onaangename geur niet af door de vloer te dweilen? Grijp dan naar… een fles scheerschuim. Het is geen doorsnee schoonmaakmiddel, maar zorgt gegarandeerd voor een brandschone, frisse vloer. Scheerschuim is trouwens ook een effectief schoonmaakmiddel voor andere plekken in huis. Deze 10 dingen kan je er ook mee poetsen.

Ongezien

Aan dit trucje heb je vast nog niet eerder gedacht. Mocht je gebruik maken van een vuilemmer bij het toilet, verstop er dan een luchtverfrisser in. Plak bijvoorbeeld een geurverspreider voor in de auto aan de onderkant van het deksel of hang hem tussen de zak en de emmer. Onzichtbaar, maar effectief.

Tip: Hou je niet van geurverfrisser? Zo maak je makkelijke geurstokjes van je favoriete parfum.

Bij de borstel

Het bakje van de toiletborstel kan ook onfris ruiken. Zorg dus dat je in ieder geval twee dingen doet: leeg het bakje af en toe en laat de borstel na gebruik eerst goed uitlekken. Wil je een nóg frissere wc-borstel? Giet dan een beetje toiletreiniger in het bakje zodat de borstel altijd schoon ruikt wanneer je hem gebruikt.

Op rolletjes

Bewaar je nieuwe wc-rollen op het toilet? Dip een watje in je favoriete etherische olie en stop deze in de binnenkant van een wc-rol. Je zou de geurende watjes eventueel ook in de wc-rol kunnen stoppen die in gebruik is. Zorg dat je ze goed wegstopt en ze er niet uitvallen tijdens het gebruik van de rol.

Grappig om te weten: Dit zegt de manier waarop jij een wc-rol ophangt over jou.

Voorkomen

Het is een welbekende uitspraak: voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor geurtjes in het toilet. Met speciale ‘before-you-go’-sprays worden nare geurtjes als het ware vastgehouden zodat ze zich niet in de ruimte kunnen verspreiden.

De standaard

De allermakkelijkste oplossing is om een luchtverfrisser weg te zetten die gezien mag worden. Denk aan geurstokjes, geurkaarsen of een amberblokje.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be. Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.