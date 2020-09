WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Met deze oplossing heeft je woning altijd de juiste temperatuur Aangeboden door Daikin

11 september 2020

08u58 0 WOON. Je bouwt en je wilt uiteraard maximaal comfort op alle vlakken. Het hele HVAC-luik is hier een belangrijk onderdeel van. Hoe ga je je woning verwarmen? En met de hete zomers van de laatste jaren in het achterhoofd: hoe ga je je woning koelen? Oh, en wat met warm water voor je sanitair? Zoveel aspecten om mee rekening te houden, gelukkig zijn er energievriendelijke totaaloplossingen.

Zoveel warmte met minder energie

Gezien de huidige en zeker de toekomstige energievereisten moet je kijken naar duurzame, milieubewuste manieren. Een lage temperatuur warmtepomp is dan de beste en meest logische keuze. Een warmtepomp zorgt ervoor dat de woning energiezuinig, milieuvriendelijk én future proof is. Combineer deze warmtepomp met lage temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming of lage temperatuur convectoren, en je hebt beduidend minder energie nodig om je woning op temperatuur te houden dan met fossiele brandstoffen.

Vloerverwarming en convectoren: een geslaagde combinatie

In nieuwbouwwoningen verkiezen de meeste bouwers vloerverwarming. Niet te verwonderen, gezien de voordelen op het vlak van comfort en gebruiksgemak. Het is een energiezuinig systeem met hoog rendement dat zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling waardoor je een optimaal comfortgevoel ervaart. Het is ‘onzichtbaar’ waardoor je meer vrije muren hebt en bovendien vraagt het amper onderhoud.

Niet elke ruimte is natuurlijk even geschikt voor vloerverwarming, zoals slaapkamers bijvoorbeeld. En dan komen de warmtepompconvectoren in het verhaal. Deze kunnen perfect gecombineerd worden met vloerverwarming én kunnen zowel koelen als verwarmen! Het is niet enkel energiezuinig, je bent ook altijd zeker van de perfecte temperatuur in elke kamer. Het compacte en stijlvolle design zorgt voor een perfecte integratie in de kamers. En met zijn stille werking slaap je altijd in alle rust.

En warm water voor het sanitair?

Ook dat zijn we niet vergeten. Met dezelfde warmtepomp kan je ook je woning voorzien van sanitair warm water. De vloermodellen met geïntegreerde warmwatertank leveren op een energiezuinige manier warm water voor het hele gezin.

Je energiezuinige woning, met Daikin

Een energiezuinige totaaloplossing die kan koelen en verwarmen? Die je heel het jaar door een optimaal comfort geeft met sanitair warm water? Daarvoor zorgt de omkeerbare Daikin Altherma 3 R lucht/water lage temperatuur warmtepomp. Ze wordt op je vloerverwarming aangesloten en geef je vloerkoeling in de zomer en aangename warmte in de winter.

Sluit deze waar gewenst aan op de nieuwste Daikin Altherma HPC warmtepompconvector en je creëert het hele jaar door het perfecte klimaat. Met zijn snelle reactietijd zijn de kamers in de zomer in een mum van tijd afgekoeld en in de winter onmiddellijk opgewarmd. De bediening gebeurt eenvoudig via de gebruiksvriendelijke interface die discreet aan de wand hangt.

Deze warmtepomp voorziet ook je hele gezin van sanitair warm water. Het vloermodel met geïntegreerde warmwatertank is compact, heeft een minimaal elektriciteitsverbruik en een permanente beschikbaarheid van sanitair warm water voor wel zes douches!

Ga ook eens kijken op daikin.be