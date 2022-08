Met deze items geef je de badkamer een zomerse upgrade

VtwonenDe zomer is in volle gang, het uitgelezen moment dus om die warme sferen ook door te trekken naar je interieur. En ja, daar valt ook de badkamer onder. Weinig inspiratie? Vtwonen.be zet de leukste items voor een zomerse badkamer vol kleur op een rij.

Gekleurde handdoeken

Waarom zou je je handdoeken in een neutrale kleur zoals wit, grijs of beige kopen, als je ze ook in een vrolijke zomerse tint kunt aanschaffen? Een stapel gele, roze of blauwe handdoeken op de plank in de badkamer zorgt meteen voor een zomers kleuraccent.

Bloemen en planten

Geen zomer zonder bloemen en planten natuurlijk. Zet ze dus zeker ook in de badkamer neer, als je daar een zomerse look wilt creëren. Let er wel op dat ze tegen vochtige ruimtes kunnen. Deze planten kunnen perfect gedijen in de badkamer.

Natuurlijke materialen

Bij een zomerse badkamer horen natuurlijke materialen. Laat natuursteen en beton even voor wat het is, want dit zijn materialen die juist een koeler effect hebben. Maar ga voor die zomerse upgrade lekker los met hout en riet. Een rieten wasmand in de hoek of een houten handdoekrek zijn bijvoorbeeld perfecte items.

Geurstokjes

Geur is heel belangrijk voor de juiste sfeer. Zet geurstokjes met een frisse bloemige geur neer in de badkamer en waan je meteen in een zonnig bloemenveld.

Schelpen

Oké, schelpen kunnen soms wat kitscherig zijn als je ze niet op de juiste manier inzet, maar dat ze voor een zomerse sfeer zorgen is zeker. Ga bijvoorbeeld voor een mooi doek aan de muur met schelpen of een mooi schaaltje in een schelpvorm waar je zeep of wat sieraden op kunt leggen.

