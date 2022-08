Met deze app kan je een zwembad in de buurt of op vakantie huren

Huren of verhuren

Swimmy is de Airbnb van de zwembaden. Via deze app vind je tal van zwembaden die je kan huren bij jou in de buurt of in de buurt van je vakantieverblijf. Je betaalt een prijs per uur en per persoon. Net zoals bij Airbnb vind je een duidelijke omschrijving van het zwembad, wat er precies aanwezig is en aan welke regels je je moet houden. Je zoekt op locatie, datum en aantal personen en krijgt meteen de prijs te zien van jouw dagje aan het zwembad. Heb je zelf een zwembad? Dan kan je dat via Swimmy ook aan anderen verhuren.