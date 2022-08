Mélanie laat in recordtijd een betaalbare woning bouwen

In een recordtijd een mooi en ecologisch huis bouwen, met een klein budget? Het kan! In deze innovatieve woning in Namen geniet Mélanie in alle comfort van haar nieuwbouw. Kijk mee binnen met bouwsite Livios .

Na haar scheiding moest Mélanie op zoek naar een nieuwe woonplaats. Ze zocht een kleine, betaalbare woning die ze kon renoveren. Maar na verschillende bezoeken aan bestaande woningen, die vaak lange en dure renovatiewerken nodig hadden, realiseerde ze zich samen met haar architect Anthony Seutin van URBAN Architectes, dat dit soort projecten onbetaalbaar zijn voor een persoon alleen.

De architect was al meermaals tot die frustrerende vaststelling gekomen. Hij verdiepte zich daarop grondig in de manier waarop we in deze tijd (zouden moeten) wonen. Hoe pas je een woning aan veranderende gezinssituaties aan, waarbij gezinnen vaak uit elkaar vallen of net opnieuw worden samengesteld? Hoe maak je kwalitatieve en betaalbare woningen die voldoen aan de energienormen? Als antwoord op die steeds terugkerende vragen, ging hij aan de slag met een prefabricageconcept waar hij al jaren op broedde.

Het archetype van een huis

Volgens dat concept wordt elk onderdeel van de woning (wanden, vloeren, dak) volledig in het atelier vervaardigd, tot de isolatie en afwerking toe. Zodra de voorbereidende werken (grondwerken, afwatering, fundering) voltooid zijn, kunnen de panelen razendsnel ter plaatse worden gemonteerd. Eén dag volstaat. “’s Ochtends is het terrein nog leeg, ‘s avonds staat er een huis op”, aldus de architect. “Nog eens tien dagen later is het bewoonbaar.”

Om de huizen makkelijk te kunnen reproduceren en betaalbaar te houden, zijn de verschillende elementen wel gestandaardiseerd. Zo is de breedte beperkt tot 6 meter, wat de maximale overspanning is van de gebruikte vloerbalken. Het voordeel is dan weer dat ze weinig plaats innemen.

Toen Anthony Seutin dit concept voorlegde aan Mélanie, als alternatief voor renovatie, was de toekomstige eigenares meteen enthousiast. Restte er nog een bouwgrond te vinden. Die vond ze in een groene wijk niet ver van het centrum van Namen.

Een zwarte doos

Ook al volgen alle onderdelen een vaste standaard, de woning kan naar wens worden aangepast. Aan de binnenzijde is het houtskelet afgewerkt met gipsplaten, maar voor de buitenbekleding heb je keuze uit verschillende materialen: golfplaten, kunstleien, natuurleien of zink met staande naad. Ook een gevelbekleding in opengewerkte houten latten (lariks) is mogelijk.

Hier koos de eigenares, om economische en esthetische redenen, voor een volledig zwarte aankleding, met golfplaat voor de gevels en kunstleien voor het dak. Ook de raamlijsten zijn zwart en sluiten zo goed aan bij de industriële uitstraling van het gebouw. In combinatie met de isolatie garandeert de zonwerende beglazing een zeer hoog energierendement.

In te vullen naar wens

Ook de binnenruimte is modulair, en dus makkelijk aan te passen aan de locatie en de bewoners. Het plan van de prefabwoningen bevat daarom geen kolommen of dragende muren. Die zouden alleen maar beperkingen opleggen. Er zijn ook geen nutteloze gangen of verloren hoeken, enkel de essentie blijft. Het resultaat is een open plan; een vrije ruimte die al dan niet kan worden opgedeeld volgens de noden van de bewoners.

Wel vast aanwezig in de woningen is een geprefabriceerd ‘motorblok’: een houten skelet dat de verschillende technieken (sanitair, verwarming, ventilatie, elektriciteit) groepeert. Errond liggen de keuken, de wasruimte en de badkamer, waardoor de afstanden van de leidingen telkens beperkt blijven.

Mélanie koos voor een huis met 3 slaapkamers van iets minder dan 120 vierkante meter woonruimte, waar ze 125.000 euro voor neertelde. Enkel de aankoop van de grond en de keuken zaten niet mee in de prijs.

