Mei Plasticvrij: 4 tips om je afval tot een minimum te beperken

Wegwerpplastic? Weg ermee! En zeker tijdens de maand mei. Als je weet dat er wereldwijd elke minuut één miljoen (!) plastic flessen over de toonbank gaan, is het nu of nooit. Met deze 4 slimme tips draag je je steentje bij aan een afvalvrije planeet, iets waar we allemaal blij van worden.

1. Ga voorbereid op pad

Dat heerlijke zonnetje vraagt om een relaxte picknick in het park, op het strand of in het bos. En met Moeder Natuur als je gastvrouw neem je maar beter geen attenties mee waar ze zich niet aan verwacht. Vermijd plastic en aluminiumfolie en verpak een lekkere pastasalade met rucola, mozzarella en tomaat in een herbruikbare kom die je goed kan afsluiten. Maak thuis zelf frisse ijsthee met bruiswater en munt, giet die in een fles of thermoskan en neem herbruikbare glazen of bekers mee. Duurzaam, praktisch én budgetvriendelijk. Hetzelfde geldt trouwens voor een doordeweekse lunch op het werk: neem je lunchpakket, snacks en drankjes in herbruikbare verpakkingen mee, verzameld in een lunchtasje. Zo stil je je honger én je gemoedsrust tussen al die meetings door.

2. Vermijd plastic zakken

Plastic zakken komen nog te vaak in de oceanen terecht, waar ze eeuwenlang blijven ronddobberen. Ze zijn niet biologisch afbreekbaar en worden vaak opgegeten door zoogdieren, een hap die tot hun dood kan leiden. Vandaag kiezen al heel wat winkels voor een duurzaam alternatief of wordt een extra bedrag aangerekend voor een plastic zak. Een goed begin, maar maak er een gewoonte van om een herbruikbare tas mee te nemen naar de supermarkt.

3. Beperk onnodige verpakkingen

Probeer ook ín de supermarkt te letten op onnodige verpakkingen: komkommer, aubergine, paprika of broccoli die apart verpakt zijn in plastic folie? Laat ze links liggen en kies voor plasticvrije alternatieven als die er zijn. Na een goede spoelbeurt zijn je groenten klaar om in de pan te gaan. Neem voor de zekerheid herbruikbare zakjes mee om los fruit en groenten toch beschermd in je mandje te leggen. Schuif je aan bij de bakker of slager, neem dan je eigen bewaardozen mee. Het scheelt een hoop afval en de winkelbediende verpakt je zondagse pistolets of verse charcuterie ongetwijfeld met plezier.

4. Shop bewust

Niet alleen in de keuken kan je afval beperken, ook voor je interieur zijn er tegenwoordig slimme, duurzame alternatieven te vinden die toch nog betaalbaar zijn. Meubelgigant IKEA engageert zich daarvoor nadrukkelijk. Tegen 2030 wil het bedrijf alleen nog hernieuwbare en/of gerecycleerde materialen in al haar plastic producten gebruiken. Wegwerpplastic is intussen al helemaal gebannen uit het assortiment.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog meer tips om thuis de afvalberg te beperken? De IKEA-podcastreeks ‘Beter Leven Thuis’ reikt je heel wat slimme tips en tricks aan om bij te dragen aan een schone, afvalvrije wereld.