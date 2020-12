Meer ruimte voorzien in een rijwoning van amper 3,9 meter breed? Dit koppel kreeg het voor mekaar

LiviosRenaud en Mélanie besloten om hun smalle rijwoning in Watermaal-Bosvoorde te renoveren. De opdracht: extra ruimte creëren. Een unieke uitdaging voor een woning met een gevel die amper 3,9 meter breed is. Bouwsite Livios mocht gaan kijken naar het straffe resultaat!

Renaud en Mélanie wilden graag meer ruimte in hun smalle rijwoning. De bestaande aanbouw werd vernieuwd en uitgebreid naar de tweede verdieping. “ De aanbouw is opgetrokken in houtskelet. Beneden ontstond er ruimte voor een lichtrijke leefruimte en boven creëerden we een extra kinderkamer met zicht op de tuin”, leggen architecten Caterina Cerisola en Annalisa Callegher van AC Plus Architecture uit. Ook de badkamer is volledig vernieuwd.”

7 maanden renoveren

De werken startten eind 2019 en verliepen ondanks de omstandigheden vrij vlot. Renaud en Mélanie volgden de werken op vanuit het buitenland, maar er was gelukkig een goede samenwerking tussen hen, de architecten en de aannemer. Het project liep wel wat vertraging op door de coronacrisis. In totaal namen de renovatiewerken zeven maanden in beslag.

Volledig scherm De woning is binnen slechts 3,6 meter breed. Er kwam veel maatwerk bij kijken, zoals een bibliotheekkast, vestiaire en een bureau die doorloopt in de keukenwand en het badkamermeubel. © AC Plus Architecture / Andrea Anoni

Interieur op maat

De woning is binnen slechts 3,6 meter breed. Het was dan ook een echte uitdaging om de beschikbare ruimte maximaal te gebruiken. Er kwam veel maatwerk bij kijken. Zo is de houten gevelbekleding volledig op maat gemaakt. Daarnaast hebben de architecten ook enkele meubelstukken op maat ontworpen voor de leefruimtes zoals de vestiairekast, de bibliotheekkast, de bureau die doorloopt in de keukenwand en het badkamermeubel.

Houten accenten

De bewoners wilden graag een hedendaags, warm en verfijnd interieur. Hout is hiervoor een ideaal materiaal. Daarom is er gekozen voor een houten gevelbekleding. Ook binnen is er veel met hout gewerkt. In de leefruimte ligt een parketvloer en ook het meubilair op maat bestaat uit hout. Ook de badkamer is volledig vernieuwd. Hier kozen ze voor bamboe omdat het bestand is tegen vocht. Bekijk hier 4 tips voor het inrichten van je badkamer

Blauw als rode draad

De meubelstukken op maat hebben allemaal eenzelfde kleuraccent: blauw. Zo vormen ze één geheel. Deze kleur komt ook terug in de tegels in de inkomhal, keuken en badkamer. Er is gekozen voor een nieuwe, decoratieve tegelvloer die tegelijk onderhoudsvriendelijk is. In de badkamer zorgt het blauwe kleuraccent zelfs voor een speels effect.

Volledig scherm De meubelstukken op maat hebben allemaal eenzelfde kleuraccent: blauw. Zo vormen ze één geheel. © AC Plus Architecture / Andrea Anoni

Focus op duurzaamheid

De bewoners renoveerden met aandacht voor duurzame en lokale materialen. De gevelbekleding van de aanbouw is bijvoorbeeld gemaakt uit Europees hout en de houtskeletconstructie is demonteerbaar. Als de bewoners in de toekomst hun woning willen aanpassen, kunnen ze de onderdelen van de houten constructie en gevelbekleding recupereren.

Binnen budget

Het renovatiebudget van Renaud en Mélanie werd op voorhand vastgelegd. De architecten stelden een gedetailleerde meetstaat op voordat de werken begonnen. Op die manier konden ze het budget onder controle houden. Uiteindelijk zijn de werken 1,15% duurder uitgekomen dan op voorhand berekend.

