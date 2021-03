Meer privacy in je tuin? Dat kan met deze 10 snelle oplossingen

LiviosDoor corona hechten we nog meer belang aan een tuin die ons een vakantiegevoel geeft. Onze eigen groene oase waar we in alle rust kunnen vertoeven. Maar dan liefst wel zonder dat de buren overal van meegenieten. Met deze tien oplossingen van bouwsite Livios zorg je in een handomdraai voor meer privacy in je tuin.

1. Houten schutting

De meest voor de hand liggende oplossing om je tuin af te schermen, is voor veel mensen een schutting. Maar een ijzeren hekwerk of betonnen schutting is nu niet meteen het toonbeeld van gezelligheid. Kies daarom eerder voor een houten tuin- of vlechtscherm of een schutting met wilgentakken. Die geeft je tuin een meer natuurlijke uitstraling.

2. Kant-en-klare haag

Wil je een echt groene schutting? Ga dan voor een kant-en-klare haag. Die is al voorgekweekt zodat je geen jaren meer moet wachten tot je haag volledig is dichtgegroeid. Je kiest de ideale hoogte en lengte voor jouw tuin en de haag wordt vervolgens in panelen geleverd. Die moet je dan enkel nog op de juiste plaats planten en vastmaken aan palen.

3. Schanskorven

Schans- of gaaskorven zijn een andere oplossing voor instant privacy. Dat zijn gesloten metalen korven in de vorm van een wand die je kan opvullen met stenen, boomschors of een ander materiaal. Een groot voordeel van schanskorven is dat ze, in tegenstelling tot een haag, geen onderhoud vergen. Al worden ze meestal niet gebruikt voor een langere afrastering, maar eerder op strategische plaatsten ingepast.

4. Groen gordijn

Heb je een pergola in je tuin? Dan kan je in plaats van een gaaskorf ook werken met een gaaspaneel. Dat bevestig je aan een pergolabalk en laat je tot op de grond vallen. Beplant het simpelweg met enkele mooie klimplanten of vlecht er wat klimop in en je hebt in een handomdraai een groen gordijn dat je extra privacy geeft.

5. Geluidswerende schutting

Als je buren niet meteen de rustigste mensen zijn of als je langs een drukke weg woont, kan het interessant zijn om te kiezen voor een geluidswerende schutting. Zo kan je het omgevingsgeluid deels uit je tuin weren en zelf in alle rust genieten. Geluidswerende wanden worden gemaakt van kokos. Dat absorbeert het geluid. Zo’n schutting geeft je tuin meteen een natuurlijke uitstraling en is ideaal om klimplanten tegen te laten groeien. Die hechten zich goed aan de kokosvezels vast.

6. Haardhoutwand of bergkast

Heb je een open haard of kachel in huis? Dan sla je met een gestapelde wand van gekloofd hout twee vliegen in één klap. Je hebt altijd voldoende hout binnen handbereik én je creëert in je tuin een natuurlijke wand. Een bergkast om je tuinspullen in op te bergen, kan ook een mooie en praktische oplossing zijn om plaatselijk extra beschutting te voorzien.

7. Grote planten en bomen

Struiken en planten op een strategische manier inplanten, kan ook helpen om nieuwsgierige blikken buiten te houden. Als je meteen afgeschermd wil zitten, werk je het best met planten van 150 of 180 centimeter groot. Verder zijn een grote boom of meerdere kleinere bomen ook ideaal om de inkijk te verminderen en tegelijk schaduw te geven. Vooral fruitbomen of trompetbomen zijn daarvoor erg geschikt. Als je er een aantal naast elkaar zet, vermindert het bladerdek de inkijk en heb je meteen ook lekker vers fruit.

8. Werk met lagen

Wil je liever geen muur of schutting optrekken? Werk dan met lagen. Leibomen zijn daarvoor ideaal omdat ze relatief weinig ruimte in beslag nemen en in de breedte groeien in plaats van in de lengte. Plaats ze bijvoorbeeld achter een buxushaag of een hekje om extra diepte en dynamiek in je tuin te creëren.

9. Grote en hoge plantenbakken

Met bakken van een meter hoog met daarin bijvoorbeeld siergrassen of een kleine boom kan je ook al wat afschermen. De hoge bakken helpen bovendien om je planten smaller te houden, zodat je gemakkelijker in de hoogte volume kan creëren.

10. Parasol of schaduwdoek

Een parasol of schaduwdoek zorgt in de eerste plaats natuurlijk voor schaduw op je terras, maar blokkeert ook het zicht op je tuin. Het grote voordeel daarvan is dat je de parasol of het doek eenvoudig kan opbergen zodra je weer naar binnen gaat, zodat je het uitzicht van je tuin niet hoeft te veranderen.

