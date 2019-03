Gesponsorde inhoud Meer licht in huis? Ontdek de voordelen van een lichtkoepel uit kunststof Aangeboden door Skylux

Het belangrijkste voordeel van een lichtkoepel? Dat is natuurlijk meer daglicht in huis. Maar welke extra voordelen biedt een lichtkoepel van kunststof? Simpel: Je krijgt kwaliteit voor een betaalbare prijs, werkt ze gemakkelijk af aan de binnenkant en ze zijn slagvast en doorvalveilig. Bovendien verzeker je jezelf van meer privacy met een opalen versie en voldoe je aan de isolatienormen met een drie-, vier- of zelfs vijfwandig exemplaar.

Betaalbare kwaliteit

Met een kunststofkoepel krijg je hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs. Je hoeft dus niet per se voor een duurder glazen exemplaar te gaan. In kunststofkoepels voor het platte dak is Skylux al jarenlang marktleider: met hun voorraad van meer dan 10.000 koepels in meer dan 180 verschillende varianten bieden zij dé oplossing voor jouw plat dak. Je kan kiezen tussen vierkante, rechthoekige en ronde kunststofkoepels in bol- of piramidevorm en een veelheid aan formaten. Door hun grote voorraad zijn ze extra snel geleverd.

Slagvast en doorvalveilig

Kunststofkoepels bestaan uit verschillende materialen: je kiest tussen een koepel van acrylaat of polycarbonaat. De kunststofkoepels van acrylaat (beter bekend onder de naam plexiglas) garanderen je dankzij het extra doorzichtige kunststof een heldere daglichtinval. De slagvastheid van acrylaat is bovendien tien keer hoger dan een glaskoepel met vergelijkbare dikte: je valt er dus niet zomaar door.

Wil je vooral een onbreekbare koepel? Dan is polycarbonaat je beste keuze. De slagvastheid van een polycarbonaten koepel is maar liefst 250 keer hoger dan die van een even dikke glaskoepel: zo’n lichtkoepel in polycarbonaat heet niet toevallig een pantserkoepel. De koepel breekt ook niet: hij plooit en springt vanzelf terug in zijn originele vorm.

Beide varianten zijn dus niet alleen doorvalveilig, maar ook uv-bestendig: daardoor heb je zelfs vele jaren later geen last van verkleuring of verminderde lichtinval. Ook zijn de kunststofkoepels standaard uitgerust met een inbraakvertragende klipdop: acrylaatkoepels krijgen een geel exemplaar, polycarbonaatkoepels een rood.

Meer privacy met opaal

Ben je op je privacy gesteld? Ga dan voor een opalen lichtkoepel: door opaal kijkt niemand je woning in. Bovendien laat een opalen koepel niet alleen evenveel licht binnen als een doorzichtige versie, hij verspreidt het licht zelfs gelijkmatiger doorheen je woning.

Meer wanden? Betere EPB-score

De Skylux kunststofkoepels zijn beschikbaar in één- tot vijfwandige versies. Ga je renoveren? Dan kies je best een driewandige lichtkoepel: je bespaart tot 35% meer energie ten opzichte van een tweewandige versie. Ben je aan het bouwen? Ga dan meteen voor een vierwandige lichtkoepel. Zo voldoe je aan de huidige EPB-norm en zit je voor lange tijd safe. Beschik je over een hoger budget? Overweeg dan zeker de vijfwandige of de super-isolerende zeswandige variant. En met een glazen lichtkoepel scoor je nog beter.

Bovendien zijn alle Skylux lichtkoepels CE-gekeurd en krijg je er tien jaar garantie bovenop. Het enige wat je daarvoor moet doen? Stuur binnen een maand na de plaatsing een mailtje naar info@skylux.be om je lichtkoepel te registreren.