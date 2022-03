Meer kleur in de tuin? 5 snelle tips voor een vrolijker aangezicht

vtwonenKun je niet wachten tot je weer in de tuin kunt vertoeven, en wil je deze zomer meer kleur in plaats van groen? Met deze handige en snelle tips van vtwonen.be tover je jouw (voor)tuin of balkon in een handomdraai om tot een kleurrijke en vrolijke plek om te vertoeven.

Comfortabel én kleurrijk

Tuinkussens in een warme kleur of vrolijk design kunnen al echt het verschil maken in de tuin. Vooral op een fijne loungezetel zijn het echte eyecatchers. Bovendien maken tuinkussens het loungen extra comfortabel. Twee vliegen in een klap dus. Houd het bij één kleur of ga voor een mix van verschillende prints en designs.

Bloemenzee

Met bloemen breng je natuurlijk ook meer kleur aan in de tuin. Zaai een stuk grond in met een gemengd bloemenpakket voor extra veel vuurwerk in de tuin. Ben je meer te vinden voor een onderhoudsvrije tuin? Vul dan een bloembak met geurige en kleurrijke zomerbloeiers. Kies voor bloemen die van de zon houden en niet al te veel zorg behoeven, zoals lavendel. Op die manier houd je het makkelijk voor jezelf. Bloemen brengen niet alleen zelf kleur, ze trekken ook bijen en vlinders aan. Jij blij, de natuur blij!

Kleur op de vloer

Een tuintapijt zorgt niet alleen voor meer kleur, maar ook voor meer sfeer in de tuin. Leg er eentje bij de loungeplek om het helemaal af te maken. Met een tuintapijt kun je heel gemakkelijk kleur aanbrengen. En als je erop uitgekeken bent, dan haal je het gewoon weer weg.

Mediterrane look

Houd je wel van wat uitdaging? Dan zou je het hek of de muur in de tuin kunnen schilderen voor meer kleur. Voor een mediterrane look kies je voor terracotta, zo lijkt het elke dag alsof je een op vakantie bent in de tuin. Werk de styling van de muur af met een lichtsnoer en groene planten voor extra contrast.

Vrolijke schutting

Een kale schutting is het ideale canvas voor extra kleur in de tuin. Hang hem vol met plantenbakken en bloemen, bevestig kratjes of wandplanken en zet deze vol gekleurde waxinelichtjes. Kies items die zwaar genoeg zijn zodat ze niet omvallen bij een stevige wind of regenbui.

